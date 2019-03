Abel Cornejo renunció a la Corte y dijo que debe haber alternancia en las instituciones

Abel Cornejo renunció a su cargo de juez de la Corte de Justicia de Salta en una conferencia de presa a la que había convocado para ayer a la mañana. Nadie sabía que su alejamiento del alto tribunal era una posibilidad hasta el mismo momento en que el magistrado se sentó en el escritorio donde toman exámenes a los aspirantes a jueces y lo hizo público.

Si bien el anuncio se realizó ayer, en el Consejo de la Magistratura de Salta, Cornejo recién dejará sus funciones el 11 de mayo próximo.

"Es importante que las instituciones aprendan a renovarse, cada tanto al menos. La presente dimisión obedece a que considero haber cumplido un ciclo dentro del Poder Judicial de Salta, a la par que estimo necesario que debe existir dentro de los órganos del Estado, como lo he sostenido públicamente en reiteradas oportunidades, una renovación que permita el fortalecimiento integral de las instituciones republicanas, como así también la fiel y cabal observancia de la Constitución de la Nación y la de la Provincia de Salta", dijo Cornejo a los medios de prensa.

Habló en tono distendido y aseguró que la decisión ya se venía gestando desde hace algún tiempo. Confirmó que ya le había comunicado su resolución al gobernador Juan Manuel Urtubey, en un encuentro al que calificó de "cordial".

"Seguramente el gobernador abrirá un proceso de participación pública para elegir alguien para que me reemplace", dijo. "Con la misma tranquilidad con la que ingresé al Poder Judicial, hace 35 años, es con la que me retiro", dijo.

"Al igual que cuando tuve el honor de asumir en la Corte de Justicia, me retiro con la satisfacción y la serenidad del deber cumplido y de haber rendido los pertinentes informes de gestión tanto cuando me tocó presidir la Escuela como el Consejo de la Magistratura, en pos de la transparencia y la debida publicidad que deben tener los actos de gobierno en un Estado de Derecho", escribió en su carta de renuncia.

"Los jueces duramos seis años y podemos ser reelectos o no. A mí quedaba más de un año, pero me parece mejor no ir hasta el final porque este año es muy importante para la historia de Salta, se renuevan todas las autoridades de la provincia y creo también que hay que dar ejemplos desde arriba hacia abajo. Tengo la satisfacción, además, de irme con la mejor relación con todos mis colegas y es una oportunidad para agradecer a mis colaboradores tanto de la Justicia Federal como de la Provincial por su ayuda porque creyeron en la posibilidad cierta, como lo dice el Preámbulo, de afianzar la Justicia. Esa siempre será mi función hasta mi último aliento. Yo soy un férreo defensor de la Constitución de la Nación y de la Provincia", dijo.

Cornejo reseñó que deja una Magistratura con un edificio moderno, alta tecnología, cámaras con las cuales se filman todas las audiencias y una página web ágil y muy consultada. Además, fue un fuerte impulsor de la informatización plena del Poder Judicial y de la instauración del voto electrónico en Salta.

"Nuevas voces"

En año electoral cada movimiento se analiza desde un punto de vista político. El 22 de junio vence el plazo para la presentación de listas para las PASO y hubo especulaciones sobre una posible postulación de Cornejo.

"Mi retiro del Poder Judicial no significa mi retiro de la vida pública", señaló Cornejo. "Para que las instituciones se fortalezcan tienen que renovarse. Es necesario que surjan nuevas voces, hay muchos colectivos que están comenzando a expresarse y hay que escucharlos. Por eso hablo yo de los ejemplos de arriba hacia abajo", insistió el juez, al que le quedan algo más de 45 días en el cargo.

Luego reflexionó sobre la realidad de la Justicia y las demás instituciones provinciales en el contexto actual. "Salta necesita una nueva dirigencia"; "los jueces tendrían que acercarse a la gente" o "el plano conjetural es libre", fueron algunas de sus consideraciones.

Ante la pregunta concreta sobre una posible candidatura respondió textualmente: "Tengo muchas cosas para pensar y eso lo hablaré luego del 11 de mayo. Yo no abro ni cierro puertas a nada. Institucionalmente, y siendo juez de la Corte, aún no puedo hacer ningún anuncio. Lo tengo que hacer desde el llano absoluto, de lo contrario no es compatible con la ética judicial", dijo.

Se va en un escenario de intentos de reformas

Consultado sobre la reforma que se impulsa desde el Poder Ejecutivo provincial por la que se busca que los jueces de la Corte de Justicia permanezcan en sus cargos mientras dure su buena conducta y que no deban renovar sus cargos cada seis años, el magistrado reiteró la opinión que ya había expresado anteriormente.

“Yo he jurado por el artículo 156 de la Constitución provincial donde dice expresamente que los jueces de la Corte duramos 6 años. Todo el mundo sabe que estoy en contra de la reforma en la Provincia; la Constitución no puede ser reformada si no es por un asamblea constituyente convocada a tal efecto. Los jueces no pueden reformar la Constitución, pueden interpretar la ley pero no reformar. Estamos confundiendo los poderes constituidos con los poderes constituyentes. Para reformar la Constitución debemos llamar a una convención reformadora. Me parece que la Corte de Salta es una Corte poderosa con las funciones que tiene. Creo que es la única Corte del país que queda con esa extensión de mandato. La tendencia es a acortar los mandatos en contra de la perpetuidad”, señaló.

La semana pasada se terminó de conformar el tribunal “ad hoc” que deberá definir sobre la inamovilidad de jueces de la Corte y las declaraciones de Abel Cornejo se dieron en este contexto.