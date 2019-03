Méndez se solidarizó con el periodista Costes

El intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, expresó "su solidaridad personal en su carácter de intendente de esta localidad".

Méndez precisó que "me puse a entera disposición del periodista local en todo lo que de mí como intendente de Profesor Salvador Mazza dependa para lograr el esclarecimiento y castigo a quienes han tenido esta conducta violenta e intolerante y que además de atacar al periodista, también pretenden provocar alarma social y socavar los principios democráticos de convivencia".

"Reitero mi más enfático repudio a los métodos brutales que afectan derechos y libertades y trabajamos cada día para que las diferencias que pudieren existir entre los vecinos de nuestro pueblo encuentren, en el diálogo y en el respeto reciproco, los únicos canales para alcanzar la concordia", manifestó el jefe comunal.

Costes, de una postura muy crítica hacia la administración municipal de Méndez, había sufrido el incendio de su vehículo particular y no descartó que pudiera tratarse de una represalia a sus críticas a la gestión comunal. Hasta el momento no hay novedades sobre el acto vandálico.