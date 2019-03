Preocupa a los intendentes el tema salarios

El 38% de aumento otorgado a los docentes generó preocupación a los intendentes municipales del departamento Güemes. La intendenta Alejandra Fernández, de Güemes, condicionó el pago del aumento, a la aprobación por parte de los concejales, del incremento en los valores impositivos incorporados en una nueva escala tarifaria.

Tanto los intendentes de El Bordo y de Campo Santo expresaron su preocupación para hacer frente al incremento salarial otorgado a los docentes, debido a que ese mismo porcentaje se traslada a los empleados municipales, al considerarlo un aumento que excede las posibilidades de ambas arcas comunales.

En el caso particular del municipio de Güemes, la intendenta Fernández volvió a apuntar contra los concejales por la negativa a aprobar la nueva escala tarifaria, lo que permitiría una mejor recaudación. “Para nosotros va a ser imposible pagar un 38% de aumento, estamos negociando con los gremios para llegar a un porcentaje que esté a nuestro alcance, por suerte estamos manteniendo un buen diálogo”, expresó la mandataria comunal.

Con respecto a la nueva escala tarifaria, que espera por ser aprobada desde el año anterior dijo: “No podemos seguir cobrando impuestos a un precio irrisorio, lo que podemos juntar del aporte de la comunidad es muy poco, y no nos alcanza para cubrir los servicios básicos, si tomamos en cuenta todo lo que subió el combustible o los insumos que utilizamos a diario, para compararlos con la recaudación impositiva que está congelada, veremos el gran desfasaje que se ha generado y que debemos corregir”.

La nueva escala tarifaria fue presentada por el municipio al Concejo Deliberante a finales del 2017, esta no fue tratada y los valores permanecieron inalterables, tampoco hubo tratamiento durante el 2018. “Esta negación a actualizar los valores impositivos nos afectan bastante, me costó mucho mantener la planta de trabajadores sin apelar a despidos, ahora debemos asumir importantes aumentos, creo que los concejales deberían cambiar esa actitud de política mezquina, y trabajar en favor de la gente y los empleados municipales”, expresó la intendenta Fernández.

Actualmente cada unidad tributaria vale $1,50 y la nueva escala tarifaria propone un aumento del 100%, a $3.