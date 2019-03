Carnaval del terror: Juventud vivió el descenso en carne propia

Fue una noche de espanto para Juventud Antoniana, la que, paradójicamente, inauguraba los festejos de carnaval, como si fuese una burlona ironía.

El santo perdió 2 a 1 con San Martín de Formosa un partido increíble que tenía para ganarlo, por tenencia, por situaciones, por superioridad en nombres y armado, y terminó recibiendo un empujón más en la zona caliente de la tabla, quedando, ahora sí, al borde de perder la categoría y apenas con remotas chances matemáticas que lo sostienen aún con una mínima esperanza.

Aunque para muchos hinchas antonianos, que anoche se hicieron sentir, los que fueron testigos de la falta de respuestas psicológicas del equipo y entonaron una vez más la marcha de la bronca, el descenso parece estar casi consumado.

Y como para redondear una noche terrorífica en la que el peor equipo de la categoría en la primera ronda golpeaba al santo cómo y cuando quería con escasísimas armas, Claudio Acosta asustó a todos tras el segundo gol de los formoseños: el Beto recibió un golpe seco en el mentón en la jugada previa a la estocada final que diluyó cualquier ilusión antoniana, cayó tendido al suelo y con convulsiones y tuvo que ser trasladado de urgencia en ambulancia al ver que no reaccionaba.

Y como si esto fuera poco, se vivió un “deja-vú” de otros tiempos: los hinchas del santo ubicados en la cabecera sur del estadio no se bancaron quedar -ahora sí- al borde del descenso y ver en el césped la tristeza que transmitía un Juventud derrumbado moral y mentalmente. Y allí hicieron de las suyas durante ocho minutos, el tiempo en el que el árbitro chaqueño Guillermo González decidió parar el partido, tras el aturdimiento por la segunda puñalada anímica y el accidente de Acosta.

Los más radicalizados se treparon al alambrado, intentaron romperlo y otros amenazaron con invadir el campo. Pero la tensión exacerbada que emanaba desde adentro para afuera no solo manifestaba su impotencia en la popular, sino también la zona de plateas, donde algunos hinchas hasta se fueron a las manos, como no pudiendo dimensionar que el club de sus amores haya tocado fondo, por un cúmulo de culpas que en su mayor medida no solo le caben a los que hoy tienen que poner la cara.

Por primera vez en la temporada, el Martearena ofrecía un clima de descenso, en el césped y en las tribunas. Porque el equipo también pareció ser un conjunto psicológicamente descendido, abusando del nerviosismo, de la imprecisión y de la incapacidad para plasmar la superioridad real entre un equipo y otro. Porque en ese plano real, el santo fue más, tuvo más chances para ganarlo, pero se ahogó en su propia impericia y mareo de un equipo desbordado por el contexto, situación que no hizo otra cosa que agrandar a un limitado franjeado formoseño.

Y así, los de Salvador Ragusa cada vez que golpeaban, lo hacían temblar: a los 12’, Ángel Pedroso comete un error garrafal al ceder un rebote increíble tras un remate inofensivo, la pelota le quedó servida a Salazar, que marcó el gol que enmudeció al estadio. Juventud perdió el orden y la calma tras el primer sacudón. Y a los 28’, en una contra letal, Salazar se la cedió a Suárez, para poner el 2 a 0.

Luego de la suspensión, “Momoto” Gómez descontó y el milagro parecía posible. Pero el santo fue puro atropello y torpeza hasta el final. Y ni el tiro del final le salió. Ay Juventud.



el resultado

JUVENTUD 1 SAN MARTÍN (F) 2

A. Pedroso I. Gorosito

L. Gogna S. Allende

M. Gogna J.P. Antúnes

J.P. Cárdenas R. Bejarano

C. Ramadán P. Cravero

R. Gómez G. Alegre

J. Montero N. Asatt

C. Chavarría H. Díaz

C. Acosta A. Benítez

G. Ibáñez H. Salazar

L. Zárate F. Suárez

DT: A. Adrover DT: S. Ragusa

Goles: ST: 12’ Salazar (SM), 28’ Suárez (SM), 37’ R. Gómez (JA).

Cambios: ST: 15’ Molina por Ibáñez (JA), 18’ Argañaraz por Leonardo Gogna (JA), 23’ Bobadilla por Díaz (SM), 30’ Mendoza por Acosta (JA), 38’ Gutiérrez por Suárez (SM), 41’ Rojas por Asatt (SM).

Incidencias: ST: 48’ Expulsado Montero (JA).

Jornada: 6º fecha - Zona D

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: Guillermo González



----

las posiciones

REVÁLIDA - ZONA D

Equipos J G E P Pts.

S. Martín 5 3 1 1 10

Zapla 5 2 1 2 7

Gimnasia 5 2 1 2 7

Crucero 4 2 0 2 6

Juventud 5 1 1 3 4

TABLA GENERAL - Zona D

Equipos J G E P Pts.

Crucero 20 9 3 8 30

Gimnasia 21 6 6 9 24

Zapla 21 5 4 12 19

S. Martín 21 4 6 11 18

Juventud 21 2 12 7 18

El último desciende

TABLA GRAL DESCENSOS

Cipolletti 20 5 9 6 24

Gimnasia 21 6 6 9 21

Juv. Unida (G) 20 5 8 7 23

Sp. Belgrano 23 20 5 8 7 23

Ferro (GP) 20 5 7 8 22

Douglas Haig 21 3 13 5 22

Juv. Unida (SL) 20 4 10 6 22

Racing (C) 20 5 5 10 20

S. Lorenzo (C) 20 4 7 9 19

A. Paraná 20 3 10 7 19

A. H. Zapla 21 5 4 12 19

Dep. Roca 20 3 9 8 18

S. Martín (F) 21 4 6 11 18

Juventud 21 2 12 7 18

Indep. (N) 20 2 8 10 14

Los últimos cuatro descienden. Si ya está descendiendo por ser último en su zona, desciende el siguiente.