Racing quiere dar otro paso hacia el título

Decidido a afianzar su liderazgo en la lucha por adjudicarse el título, Racing recibirá a Estudiantes de La Plata, en uno de los choques más relevantes que tendrá la 21ra. fecha de la Superliga y que se disputará hoy, a partir de las 19.20, en el estadio Juan Domingo Perón, con arbitraje de Facundo Tello y la transmisión de Fox Sports Premium.

Racing es el líder de la competencia con 48 puntos, tres más que su escolta Defensa y Justicia, tras haberse quedado la pasada semana con el clásico frente a Independiente.

Por su parte, Estudiantes (21 unidades), de irregular rendimiento a lo largo de la temporada, se posiciona 17mo. en el campeonato.

En relación a lo futbolístico, Racing en la semana quedó afuera de la Copa Sudamericana en manos de Corinthians, de Brasil, por penales, aunque allí el entrenador, Eduardo Coudet, utilizó un equipo alternativo (nueve habituales suplentes jugaron desde el arranque) pensando en el partido contra el pincharrata.

De hecho, la primera variante que introducirá el Chacho Coudet será la vuelta del chileno Eugenio Mena -se perdió dos fechas por una lesión en el tobillo derecho- al lateral izquierdo, en lugar de Alexis Soto.

Y la duda en cuanto a los nombres pasa por el tercer volante, que se posicionará del lado derecho del esquema táctico, ya que Augusto Solari -falló el último penal contra Corinthians- y Nery Cardozo pelean mano a mano por ese espacio.

Sin embargo, Coudet, que no hizo fútbol en la semana, ni trabajo táctico con un once en cancha, también pensó en la posibilidad de incluir a ambos mediocampistas y remover al juvenil Matías Zaracho del sector izquierdo.

La decisión no es tan fácil para el técnico de la academia porque el joven de 20 años realizó una excelente labor contra Corinthians cuando le tocó ingresar y eso le aseguraría su participación frente a Estudiantes.

Finalmente, Coudet introducirá a Nery Domínguez en la zaga central por Leonardo Sigali, suspendido por cinco amarillas, y después de no haber participado en la eliminación de la Sudamericana a manos de Corinthians, Lisandro López, capitán en la academia, quien ayer cumplió 36 años, será titular.

Al respecto de Licha, ayer lo elogió el entrenador Miguel Ángel Micó, el entrenador de inferiores que descubrió al hoy ídolo y capitán: “Él quiso venir, confío cuando nadie quería venir. Era muy chico y en ese momento Racing estaba peleando el descenso, era difícil que un jugador juvenil quisiera llegar (a principios del año 2001).

Lisandro López, que también se probó de chico en Boca, San Lorenzo y Vélez, seguirá siendo esta tarde el estandarte de la academia.

Licha es, además, el goleador de la Superliga con 16 tantos y no jugó entre semana por la Sudamericana.

Por su parte, Estudiantes de la Plata vive una realidad completamente diferente, ya que la pasada semana, después de perder contra Talleres, de Córdoba (1-0), como local, se quedó sin el director técnico Leandro Benítez y en los próximos días asumiría Gabriel Milito.

En este contexto, el pincha saldrá al Cilindro de Avellaneda con Pablo Quatrocchi como técnico interino.

En el historial, Racing se impone con 66 victorias, 65 derrotas y 42 empates.



Los equipos:

Racing Club: Gabriel Arias; Renzo Saravia, Nery Domínguez, Alejandro Donatti y Eugenio Mena o Alexis Soto; Marcelo Díaz; Matías Zaracho o Augusto Solari, Guillermo Fernández y Neri Cardozo o Solari; Lisandro López y Darío Cvitanich. DT: Eduardo Coudet.

Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Gonzalo Jara e Iván Erquiaga; Manuel Castro, Enzo Kalinski, Rodrigo Braña, Iván Gómez y Matías Pellegrini; Mariano Pavone. DT: Pablo Quatrocchi.



Árbitro: Facundo Tello

Estadio: Juan Domingo Perón

Hora: 19.20 - TV: Fox Sports Premium