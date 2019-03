Tras ocho meses internado, le dieron el alta y volvió al hospital tres días después

El hijo de Cristian y Lorena nació hace nueve meses, de los cuales ocho estuvo internado en el Hospital Público Materno Infantil (HPMI) de Salta.

Según relató su padre a El Tribuno, el bebé ingresó al centro sanitario por un cuadro de bronquiolitis. Adentro se contagió de influenza y de neumonía y, por el supuesto descuido de una enfermera y de una médica, se broncoaspiró y sufrió dos paros cardíacos. Tras estos episodios, el niño padece encefalopatía crónica no evolutiva, retraso madurativo global y trastorno deglutorio, enfermedades que requieren de muchos apoyos terapéuticos. Hay una denuncia penal por supuesta mala praxis en la Justicia provincial (ver aparte).

Ocho meses después del primer ingreso al hospital, el viernes último el bebé recibió el alta médico y tres días después debió volver a internarse por un cuadro viral, que -según dijeron desde el hospital- parece ser bronquiolitis o bronquitis obstructiva, debido a una infección intrahospitalaria. Su papá contó que durante el fin de semana lo cuidó y atendió, hasta que el lunes por la mañana no lo pudo contener porque el niño empezó a respirar mal y tuvo fiebre.

Hoy, las mayores preocupaciones de Cristian son conseguir la internación domiciliaria de su hijo y una casa en donde recibirlo para darle todas las atenciones y cuidados que demanda.

Este caso se conoció hace cuatro meses, cuando El Tribuno entrevistó a Cristian en el hospital. El hombre valoró que desde entonces recibió el apoyo del área social de la Provincia, a través de una derivación del gobernador Juan Manuel Urtubey. Si embargo, cuestionó que desde el Instituto Provincial de la Vivienda no le brindaron una solución al problema habitacional de su familia.

"Hoy mi hijo está saliendo de un estado bastante complicado y necesita irse a su casa, necesita una casa adónde irse, ambientada y acondicionada para él, con los servicios de enfermería y de internación domiciliaria", expresó. "Si sigue así -ya hay contingencias en el hospital-, ¿qué va a hacer cuando llegue el invierno? Me lo voy a tener que llevar a un cajón directamente", dijo.

El fin de semana último, la abuela del niño acondicionó un cuarto para él en su hogar, en el que viven otras 17 personas: "Fue lindo volver a tenerlo en la casa, que estuviera con sus hermanos y que volviera al lugar donde estuvo hace ocho meses, el último día que estuvo fuera del hospital".

El hombre pidió que, cuando vuelva a salir del hospital, su hijo tenga todo lo que necesita: "Casa, habitación ambientada, aparatos electrónicos, materiales, bombas, saturómetros, enfermería... Todos los servicios que el requiera se los tienen que dar porque es un derecho que el tiene y está estipulado en la Ley Nacional de Discapacidad. Voy a seguir peleando por eso".

El hombre contó que, por el cuadro neurológico, su hijo requiere de estimulaciones temprana, visual, deglutoria y motora: "Necesita fisioterapia, fisiatría, kinesiología, fonoaudiología, neurología, psicología, médico, enfermero y un espacio donde tener todo eso en tiempo y forma para ir evolucionando". Opinó que su hijo mejora pero no tanto como debería porque no recibe el tratamiento adecuado. "La fonoaudióloga tendría que ir, como mínimo, tres veces por semana y va una o dos veces", dijo, como ejemplo.

Quienes quieran ayudar a esta familia pueden comunicarse con Cristian (3876129716) o con Lorena (3875296324).

Desde el hospital

La directora de Gestión Clínica Pediátrica del HPMI, Susana Balcarce, contó a El Tribuno que el niñ o se encuentrá estable, con medicación y sesiones de kinesiología por la afección respiratoria. Aseguró que, después del tratamiento con antibióticos, que dura entre 7 y 10 días, el niño irá a internación domiciliaria, tras cumplir los pasos necesarios para el pase a domicilio.

Balcarce detalló que la internación domiciliaria es de lunes a viernes, con dos visitas médicas por semana, con kinesiología y enfermería: "Esa es la internación que brindamos a pacientitos similares porque los papás ya saben cómo manejar las secreciones y demás". Contó que los tratamientos neurológicos, de neumonología, fonoaudiología y demás deben hacerse por consultas externas.

Denuncia penal por supuesta mala praxis

Cristian señaló que el 7 de diciembre hicieron una denuncia penal contra el HPMI, que está caratulado como “lesiones graves”. “Queremos que se inhabilite, hasta que esto se esclarezca, a la médica y a la enfermera que fueron las causantes de todo esto”, expresó. Dijo que el ministro de Salud Pública y el gerente del HPMI tienen la denuncia: “Mascarello, cuando nos atendió el jueves por la mañana, nos dijo que él no va a ser partícipe de encubrir un hecho de tal magnitud porque lamentablemente él no puede volver atrás y devolverme a mi hijo como estaba”.

“Queremos que se haga justicia, que no vuelva a suceder y que el Estado se haga cargo, para que mi hijo de ahora en más y por el resto de su vida tenga una mejor calidad de vida”, manifestó.

Desde el hospital dijeron que “la denuncia está a nivel Ministerio” y que “el gerente está iniciando las medidas correspondientes para saber si cabe o no la responsabilidad y si realmente hubo una mala praxis”.