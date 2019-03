Destinarán fondos incautados al microtráfico a la prevención

El gobernador Juan Manuel Urtubey anunció ayer a los medios que el 1 de abril presentará un proyecto en la Legislatura provincial para que el dinero incautado en operativos contra el narcotráfico se destine al fortalecimiento de la capacidad operativa de las unidades que combaten este delito. De esta manera, los diputados y senadores locales deberán debatir sobre la extinción de dominio, tema que viene generando polémica a nivel nacional porque Mauricio Macri emitió un decreto para recuperar los bienes de la corrupción, pero en el Congreso se consideró que el tema deberá pasar primero por un análisis legislativo.

Urtubey había sido uno de los referentes que consideró que son los legisladores nacionales los que tienen que resolver la cuestión, porque los temas del derecho penal no pueden definirse por decreto. El gobernador destacó, a fines de febrero, que "hay que sancionar una ley porque es urgente que los bienes del narcotráfico y de la corrupción vayan a la comunidad".

En una conferencia que ofreció ayer, informó: "Se ha presentado una propuesta para avanzar en una ley de extinción de dominio provincial y que se usen los fondos secuestrados en procedimientos contra el narcotráfico". Aseguró que ese dinero debe destinarse a fortalecer a los organismos que trabajan contra este delito.

El destino de los fondos incautados en casos de microtráfico de drogas es materia de legislación provincial porque en 2014 la Provincia adhirió a la "desfederalización" de estas causas.

Desde entonces, los juzgados provinciales con apoyo de las fuerzas de seguridad locales tienen la responsabilidad de condenar y perseguir la venta de droga al por menor. El objetivo es que la Justicia Federal pueda concentrar esfuerzos en las grandes redes dedicadas al tráfico de drogas.

A la Provincia le falta una ley que permitiera disponer de los fondos que se incautan en operativos de microtráfico. Actualmente superan los $5 millones y están depositados en una cuenta judicial.

Urtubey habló del tema ayer, tras reunirse con miembros de la Unidad Coordinadora de Lucha contra la Droga y el Narcotráfico y la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad (Ufinar).

El primer mandatario salteño comentó que desde este año ya hubo 123 detenidos por microtráfico. Destacó que la cifra de detenidos por año venía siendo cercana a 500.

"Tiene que ver con la competencia local, nosotros tenemos legislación provincial en lo que significa todo el sistema procesal y la Justicia local. La diferencia que estamos planteando es que queremos que esos fondos vayan a la lucha y prevención contra el narcotráfico y no a las cuentas generales porque, si no, se pierde en una gran marea de recursos y creo que no fortalecemos la lucha contra el narcotráfico", expresó Urtubey.

Actualmente la extinción de dominio ya se aplica a vehículos que se utilizaban para el tráfico de drogas, que se destinan a organismos de prevención y control. "La idea es también utilizar los fondos, que no se están utilizando. En términos de ser más operativos, la Justicia a través de este trabajo con la Unidad Coordinadora ya a decomisado más de 5 millones de pesos, pero no se utilizan porque la ley no habilita que eso suceda", dijo Urtubey.

Además, insistió en que si el Estado destina más recursos, mayores son las posibilidades de éxito en la lucha contra las drogas.

Deuda nacional

Hace un mes, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Salta, Marcelo López Arias, sostuvo que desde que los individuos que son detenidos por vender drogas al menudeo por la Justicia provincial en lugar de la Federal, los acusados dejaron de ser alojados en los penales nacionales y pasaron a las cárceles provinciales.

Esa situación provocó una deuda de Nación con la Provincia de casi 500 millones de pesos. El gobernador se refirió también a esta problemática ayer.

"La verdad es que ya llevo muchos años planteándolo, es como una cuenta que siempre queda a favor de la Provincia y nosotros seguimos sosteniendo el sistema de presos federales en cárceles provinciales. Para eso naturalmente hay un cargo de dinero que tiene que pagar la Nación y siempre hay una deuda. Pero bueno, de a pedazos se va achicando así que prácticamente contamos con eso. Nosotros vamos logrando que eso se vaya pagando de a poco", destacó el man datario salteño.