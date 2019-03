Desde hace dos décadas: hoy se celebra a la poesía en todo el planeta

Salta, Tierra de enormes decidores, hacedores de versos profundos que celebran al Gozante, a la Eulogía Tapia, que describen a aquel país “que baja con las aguas tirando como flechas a sus guaguas al centro del paisaje”. Manuel Castilla, Antonio Nella Castro y tantos hombres y mujeres de hoy y de hace tiempo, de aquí y de allá, festejan la palabra. Y este 21 de marzo le rinden un especial homenaje. Es que hace dos décadas, por iniciativa de la UNESCO se celebra en todo el Globo el día mundial de la poesía.

Según se indica en la web del organismo, este género cristaliza “una manifestación de la diversidad en el diálogo, de la libre circulación de las ideas por medio de la palabra, de la creatividad y de la innovación. La poesía contribuye a la diversidad creativa al cuestionar de manera siempre renovada la forma en que usamos las palabras y las cosas, y nuestros modos de percibir e interpretar la realidad. Merced a sus asociaciones y metáforas y a su gramática singular, el lenguaje poético constituye, pues, otra faceta posible del diálogo entre las culturas”.

Como señalaron, la decisión de proclamar el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía fue aprobada por la UNESCO durante su 30º periodo de sesiones, que se celebró en París en 1999. “El principal objetivo de esta acción es apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y dar la oportunidad a las lenguas amenazadas de ser un vehículo de comunicación artística en sus comunidades respectivas.

Por otra parte, desde la UNESCO, recalcaron: “Por otra parte, este Día tiene como propósito promover la enseñanza de la poesía; fomentar la tradición oral de los recitales de poéticos; apoyar a las pequeñas editoriales; crear una imagen atractiva de la poesía en los medios de comunicación para que no se considere una forma anticuada de arte, sino una vía de expresión que permite a las comunidades transmitir sus valores y fueros más internos y reafirmarse en su identidad; y restablecer el diálogo entre la poesía y las demás manifestaciones artísticas, como el teatro, la danza, la música y la pintura”.

En ese contexto, el Tribuno consultó a autores de la zona, sobre los desafíos actuales del universo lírico y las influencias de determinadas propuestas en la escritura. Y esto dijeron los poetas de hoy.

Versos desde el Norte

Lucila Lastero, docente y escritora, que actualmente reside en Buenos Aires, relató: “Los desafíos de hacer poesía hoy pasan por encontrar el tiempo y el espacio necesarios para ver emerger la voz poética. Vivimos en tiempos muy convulsionados y a veces la rutina y los embates de la cotidianidad no nos permiten encontrar ese espacio y ese tiempo concreto para pensar en crear algo distinto por medio de las palabras. El otro desafío es asumir que ese discurso poético que estamos creando, a su vez, debe hablarle al mundo y no darle la espalda. Es un juego de ida y vuelta entre la sensibilidad de las palabras y la realidad tangible”.

Por su parte, la jujeña Meliza Ortiz recomendó la Antología de Spoon River, de Edgar Lee Masters. La autora de Poemas para sacármelos de encima y Poeta surfera y otros éxitos, entre tantos, opinó que el quid de la cuestión radica en “Que el tiempo, en todas sus dimensiones, no nos ahogue en la era de lo instantáneo. ¿Lo que no se capta en el momento, se escapa para siempre? No engancharse tanto en la vorágine de las redes sociales. Que lo que importe sea el poema más que el posteo en Facebook sobre estar escribiendo un poema. Poder seguir encontrando una manera genuina de decir. Que esa manera te encuentre a vos siendo como sos. Que no importe lo que esté de moda. Que la poesía no muera en el mismo círculo todo el tiempo. Que tenga vida. Que se abra. Pasarla bien escribiendo, leyendo y compartiendo poesía. Seguir siendo permeable a lo que conmueve”.

Asimismo, Marcelo Sutti desctacó: “Creo que hacer poesía ha sido siempre un desafío. En los tiempos que corren, más aún. Por la cantidad de tentaciones mediocres que hay alrededor de uno. Creo que se dispersa muchísimo y hay que pasar por encima de ese esquema que nos proponen y seguir haciendo lo que necesitamos hacer, que es reflejarnos. Tal vez así, colaborando para que esa mediocridad cambie y la gente se sienta seducida por la palabra” recalcó y prosiguió: “Con respecto a un libro que me haya marcado, mencionaré a uno extraño: Carta a la vidente, de Antonin Artaud. Lo leí en una circunstancia de soledad en mi vida, a los 19 años. Me ha marcado y me acompaña hasta hoy. Me lo regaló un mexicano amigo. En ese momento estábamos de viaje, solos y lo conservo hasta hoy, es decir, muchos años después. Adelante todos con la poesía, que nos enseña a vivir cuando descubrimos todo lo que nos da”.

Finalmente, Hugo Rivella, desde las serranías donde reside, declaró: “La Poesía es un zarpazo al corazón. El desafío de mirar al mundo desde un yo plural. Lo que oculta la realidad lo devela la Poesía. En lo personal, soy un retazo de los poetas que he leído. Del amor y sus trifulcas. Todos han dejado una marca imborrable. Celebro ser un pedacito de todos”.