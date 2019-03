Dieron garantías para el futuro laboral de empleados

En cuanto al futuro laboral del personal de la empresa, llevó tranquilidad explicando que "están trabajando realmente muy bien. Hace dos años que no tenemos conflictos y eso ayuda mucho en el ánimo del accionista. La gente entendió cuál es el camino para tener diálogo y llevar el negocio adelante"

Rossi garantizó que con el cambio de nombre no cambiarán las condiciones de trabajo. "Nosotros vamos a seguir trabajando igual, solo cambia el nombre, sigue siendo el mismo convenio colectivo, siguen siendo representados por el mismo gremio, con la misma remuneración, no se va a tocar ningún salario, tenemos definida la planta orgánica, que es la planta con la que vamos a operar todo este año, con lo cual no vamos a tocar ningún puesto".

Certificaciones

Rossi destacó además que desde hace más de una década se viene trabajando en la implementación y certificación de exigentes estándares nacionales e internacionales. Su complejo productor se convirtió en el primero y único en la Argentina en contar con la certificación internacional de los estándares de producción Bonsucro UE y Bonsucro Cadena de Custodia UE en toda su cadena de valor, para ambos productos, y con la certificación del esquema FSSC 22000 (sistema de seguridad alimentaria) en todos sus procesos.

"También somos el principal empleador privado de Salta, y a pesar de las dificultades que atraviesa el país sostenemos 1.600 empleos de calidad en forma directa, y otros 2.000 en forma indirecta", dijo Rossi.

"Así como lideramos la revolución de las energías verdes en la industria azucarera del país nuestro compromiso con la Argentina nos exige ser competitivos, innovadores y dinámicos. Por tal razón encaramos este proceso de renovación con una actitud estratégica, la de una empresa sólida que toma lo mejor de su historia para proyectarse a futuro", precisó.