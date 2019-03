San Lorenzo sufrió la quita de seis puntos

San Lorenzo sufrirá la quita de seis puntos al final del torneo y no podrá incorporar jugadores en el próximo mercado de pases por incumplimiento en el pago de sueldos e irregularidades en declaraciones juradas, informó hoy el Comité de Disciplina de la Superliga, aunque el club anunció que apelará y su presidente, Matías Lammens, se mostró optimista para revertir la medida.

“Al finalizar la actual Superliga, a San Lorenzo se le descontarán seis puntos de la tabla final de posiciones y, además, no podrá incorporar futbolistas en el próximo mercado de pases”, informó la Superliga en su página oficial.

El fallo se confirmó luego de que una firma auditora, EY (Ernest & Young), validara el procedimiento de revisión y remitiera el informe del caso al Comité de Disciplina de la Superliga Argentina de Fútbol, integrado por Mario Laporte (presidente), Ángel Nardiello (vicepresidente), Daniel Artana, Hernán Etiennot, Gustavo Abreu y Carlos Rotman.

La sanción se basó en infracciones a los artículos 95 y 97: incumplimiento en el pago de sueldos a los jugadores y falta de veracidad en las declaraciones juradas. Sin embargo, y aunque en su fallo el Comité de Disciplina rechazó los argumentos del club para evitar la sanción, Lammens anunció la apelación.

“Estamos sorprendidos y con los abogados del club vamos a trabajar y preparar la apelación, porque entendemos que ya elevamos argumentos atendibles para que la Superliga no nos sancionara”, dijo Lammens en Fox Sports.

“El fallo no tiene en cuenta una circunstancia excepcional que fue la tremenda devaluación de la moneda que sufrimos en 2018. Nosotros nos vimos obligados a renegociar los contratos, que están en dólares, y tuvimos el consentimiento de todos los jugadores para llegar a un acuerdo”, explicó el presidente azulgrana.

El directivo dijo además que “hay otros clubes en esta misma situación”, aunque rechazó identificarlos.

“Cuando uno pone reglas, a la hora de juzgar tiene que tener en consideración las distintas circunstancias y contextos en los que suceden los hechos. Como nosotros hay otros clubes. Más allá de que en el fallo hayan rechazado nuestros argumentos, seguimos entendiendo que son atendibles”, dijo.

“En la apelación vamos a profundizar en estos mismos argumentos y vamos a buscar jurisprudencia en sentencias en lo civil, o en lo comercial, que pueden aplicarse a este hecho puntual que atravesamos”, agregó.

Lammens, además, consideró que la infracción al reglamento “tiene detrás motivos muy atendibles, como lo fue la situación totalmente anómala en términos cambiarios que sufrió el país el año pasado”, y puntualizó que San Lorenzo, con la renegociación de los contratos aprobada por los propios futbolistas, “no sacó beneficio alguno ni ventaja sobre el resto de los equipos”.