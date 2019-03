Otro escándalo a 24 horas del clásico: en Roca apuntan "al Gobierno salteño"

El empate de Deportivo Roca -peleará por no hundirse en el descenso con Gimnasia y Juventud- frente a Ferro de General Pico de local, 1 a 1 el pasado miércoles, desató graves incidentes en el estadio de los rionegrinos. Los jugadores se le fueron “al humo” al árbitro Jonathan Correa al final del partido (incluso uno le habría pegado un botellazo), la Policía los reprimió con gas pimienta y además hubo golpes y heridos en el túnel.

Tras la trifulca fueron informados y suspendidos provisoriamente cinco futbolistas. Es que los jugadores de Roca, que con el empate quedó al borde del descenso y solo con esperanzas de ir a un desempate con albos y santos en caso de ganarle mañana al descendido Independiente de Neuquén, dicen haber sido perjudicados arteramente por el juez.

Pero el DT Mauro Laspada fue más allá, al señalar que el partido estuvo “arreglado”. Y mucho más allá fue el expresidente de Roca, al acusar al Gobierno de nuestra provincia. “No entendíamos por dónde venía la mano, pero me confirmaron que el arreglo vino por el Gobierno de Salta y si no hago la denuncia formal es porque no tengo pruebas, pero es grave, esto pasa los límites del fútbol”, se despachó Jorge Escaris en el diario La Mañana.