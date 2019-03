Scaloni confirmó a Messi para la Copa América

Lionel Scaloni, técnico del seleccionado argentino, confirmó hoy la presencia del astro Lionel Messi en la lista para la próxima Copa América y remarcó que solamente tiene tres o cuatro puestos a definir.

En la previa del amistoso de mañana ante Marruecos en Tánger, Scaloni adelantó que Messi estará en la convocatoria para el torneo que se jugará en Brasil y que la nómina está definida en un 80 por ciento.

“La predisposición de Messi fue máxima en estos días. Lo vimos muy metido. Antes de que se fuera, hablamos del partido y no de lo que viene pero es evidente que va a estar”, manifestó Scaloni.

Luego de la derrota del viernes ante Venezuela por 3-1 en Madrid, el entrenador volverá a probar jugadores de cara a la Copa América, pero admitió tener la lista definida en “un 80 por ciento”.

“La lista la tenemos encaminada, casi en un 80 por ciento. Todavía hay tres o cuatro sitios que tenemos que ver”, reconoció el joven entrenador que se mostró distendido a pesar de las críticas que recibió luego de la segunda derrota de su ciclo.

“No nos gusta perder, menos de esa manera. Pero el que realmente quiere ver bien a la Selección tiene que saber que estamos trabajando para el presente y el futuro”, se defendió.

“Soy el máximo responsable pero estoy convencido que (estas pruebas) darán frutos en un futuro. Son partidos que se pueden perder pero se sacan cosas positivas”, agregó.

El entrenador aceptó que hubo cierta “Messidependencia” en el último partido y que deberán trabajar para que eso no vuelva a suceder.

No obstante, el DT reveló que les pidió a los jugadores que “hagan lo mismo que en sus clubes.

“Paredes tiene que ser Paredes y Lo Celso tiene que ser Lo Celso. Lo hablé con ellos porque mi relación con los jugadores es la mejor. Si todos hacen lo que hacen en sus clubes seríamos un equipo mejor”, apuntó.

En cuanto al plantel, Scaloni señaló que tampoco sintió las críticas ya que tiene claro que el objetivo está puesto en la Copa América.

“A estos jugadores no los mueve una crítica. Sabemos bien lo que buscamos: preparar la Copa América. Aunque insisto, no nos gusta perder y la imagen hay que mejorarla. Eso seguramente no pasará”, prometió.

Sobre Marruecos, el ex lateral volante de Estudiantes de La Plata recordó a tres compañeros en Deportivo La Coruña y remarcó que “es un buen equipo que le puso las cosas difíciles a España y Portugal” en el último Mundial de Rusia.