Roa: “Huracán tiene prioridad para comprar mi pase”

El mediocampista Andrés Roa aseguró que Huracán tiene prioridad para hacer uso de la opción de compra de su pase y reveló que no tiene claro si el interés de Boca Juniors es real.

“La dirigencia se comunicó con Deportivo Cali para realizar el uso de la opción de compra por mi pase y Huracán tiene prioridad”, manifestó el jugador colombiano, en una rueda de prensa que brindó luego del entrenamiento en La Quemita.

A su vez, consultado por el supuesto interés de Gustavo Alfaro, entrenador de Boca Juniors, de llevarlo a ese club a mitad de año, el enganche admitió no tener claro si es real.

“No tengo claro si es real el interés de Boca. Si llega a ser cierto, a cualquier jugador le gustaría jugar ahí, pero en estos momentos solo pienso en mejorar este momento futbolístico”, apuntó.

El otro que habló con la prensa fue el defensor Carlos Araujo, quien como referente del plantel aclaró que el plantel está alineado con la dirigencia y que no existen sueldos adeudados.

El problema que deberá resolver en los próximos días la dirigencia del Globo será la deuda con Olimpia, de Paraguay, por el pase del defensor Saúl Salcedo.

La entidad de Parque de los Patricios tiene que saldar casi un millón y medio de dólares antes del jueves para que el club paraguayo (todavía dueño del 20 por ciento de la ficha) no pida la devolución del jugador.