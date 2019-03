Deciden si excarcelan a la mujer acusada de matar a su esposo de 185 puñaladas

La Cámara de Apelaciones de San Martín realizará esta mañana una audiencia oral para definir si excarcela a Paola Elvira Córdoba, la mujer acusada de haber matado a su esposo de 185 puñaladas en la localidad bonaerense de José C. Paz el 9 de marzo último.

La audiencia, prevista para las 9.30 en los tribunales de la avenida Balbín 1753 de San Martín, responde al pedido de excarcelación de la mujer dictado por un juez de garantías pero que fue apelada por la Fiscalía.

El último jueves por la noche fue liberada la hija de Córdoba, Paula Milagros Naiaretti (18), quien fue excarcelada desde la alcaidía departamental de La Plata, donde permanecía detenida junto a su madre por el crimen de Alberto Elvio Naiaretti (46).

La medida se concretó luego que la fiscal general adjunta de San Martín, Mercedes Rubio, desistiera de apelar la excarcelación que había dictado el juez de Garantías 4, Alberto Brizuela.

Sin embargo, Córdoba continúa detenida por ahora ya que Rubio decidió apoyar el recurso presentado el martes por la fiscal de la causa, Silvia González Bazzani, que consideró que el contexto de violencia de género que padecían madre e hija no "justifica" el crimen y puso en duda las situaciones denunciadas por ambas.

González Bazzani explicó en su escrito en el que rechazaba las excarcelaciones que existe "peligro de fuga" de ambas mujeres "por la pena en expectativa (prisión perpetua)" y agregó que tras el hecho tanto la esposa como la hija de la víctima "no dieron aviso a emergencias, sino que llamaron cuatro horas después del hecho".

Las excarcelaciones habían sido requeridas por los defensores oficiales Andrés López y Javier Chirinos al entender que ambas mujeres cometieron el ataque contra Naiaretti en una "situación de violencia de género histórica" y que Paola sufría "violencia económica, física, tortura" y era obligada a ejercer la prostitución en la ruta 8 mientras su marido la espiaba detrás de unos arbustos.