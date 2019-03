Libre tras matar a su pareja con 185 puñaladas

Paola Elvira Córdoba, la mujer acusada de haber matado a su esposo de 185 puñaladas en la localidad bonaerense de José C. Paz el 9 de marzo último, fue excarcelada ayer al mediodía por la Cámara de Apelaciones de San Martín, y tras lo resuelto por la Justicia muchas voces se alzaron a favor y en contra de la medida adoptada.

Uno de los abogados defensores de Paola Elvira Córdoba, la mujer acusada de haber matado a su esposo de 185 puñaladas en la localidad bonaerense de José C. Paz, dijo que el homicidio fue una "consecuencia de violencia de género y una tragedia que se pudo haber evitado".

Javier Chirino aseguró a Télam que los jueces valoraron la situación que padeció la mujer y consideró que "no había riesgos procesales como fugarse o entorpecer la investigación porque ella misma asumió el hecho".

El letrado precisó que la mujer tendrá una "libertad con reglas muy estrictas bajo la posibilidad de revocar la excarcelación".

"Tendrá que estar durante treinta días en un mismo hogar, no puede ver a sus hijos hasta que la asesora de menores así lo determine de que no haya peligro para ellos y no puede ir al lugar de los hechos ni tener trato conflictivo con los familiares del esposo", precisó.

El abogado se refirió a las denuncias previas que la mujer hizo por violencia de género y sostuvo que debería haber "una perspectiva distinta" respecto a esas situaciones.

"Paola fue víctima durante muchos años y esta tragedia se pudo haber evitado", aseguró el defensor, quien añadió: "Quiero decir que de una vez por todas a la sociedad en general y a los varones en particular, cuando una mujer dice "no' es "no'".

El letrado también dijo que "más que los cambios legislativos lo que hay que cambiar es la conciencia personal de los agentes que los aplican".

"No sé si no quisieron o no pudieron pero no hubo respuesta ni del Ministerio Público Fiscal ni de otros organismos", afirmó Chirino, quien llamó a las mujeres que padecen hechos de violencia de género a "golpear puertas, a encadenarse y a exigir una respuesta que merecen".