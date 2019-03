Hay 200 chicos sin clases y los padres protestaron

Otra manifestación de padres de alumnos de jardín de infantes se pudo ver en las calles de Güemes, por el cierre del establecimiento donde estaban inscriptos sus hijos que aún no iniciaron las clases.

En la jornada de ayer y con dos semanas perdidas de clases, los papás de los niños inscriptos en el jardín Corazón de Tiza de la ciudad de General Güemes decidieron realizar una marcha de protesta por las calles céntricas, provocando cortes en algunas esquinas específicas. Esta medida extrema fue el resultado de una reacción a la falta de información sobre lo que va a pasar con la institución educativa. “No nos dicen nada, la directora da explicaciones pero sabe menos que nosotros, dijo que el Ministerio de Educación podría alquilar una casa para trasladar el jardín mientras se realizan trabajos de refacción, pero no alquilaron nada, no se está trabajando en ninguna refacción, y nuestros hijos no tienen clases, no van a poder ir a ninguna otra escuela porque no tienen asientos, está todo mal, pero lo peor es que no nos informan nada. Sabemos que la ministra Berruezo hizo anuncios en medios provinciales, pero por qué no nos dice nada a nosotros, creemos que no lo hace porque no debe ser verdad, pareciera que juega con nosotros y eso no lo vamos a permitir”, expresó el señor Hugo Cruz.

El problema que mantiene las puertas cerradas del jardín Corazón de Tiza comenzó a hacerse visible en el 2016, grietas en las paredes y goteras en el techo pusieron en alerta al personal directivo.

Desde el Ministerio de Educación, luego de una inspección ocular, anticiparon la necesidad de arreglos urgentes porque el lugar se había transformado en inseguro para los niños. “Tuvieron mucho tiempo para realizar los arreglos pero no hicieron nada, ahora nuestros hijos están sufriendo las consecuencias, nosotros ya pagamos y compramos todo para el inicio de clases, no pueden jugar con sus ilusiones, con los niños no, como padres decidimos salir a las calles hasta que alguien nos dé una información certera de lo que va a pasar con el jardín, si hay una casa alquilada no lo sabemos, lo único cierto es que las puertas están cerradas”, expresó la señora Fabiola Aybar.

Los padres marcharon con carteles donde expresaron su malestar, entorpeciendo el tránsito vehicular y cortándolo por algunos minutos en las esquinas. El total de alumnos que hoy está sin clases es de 200, algunos padres están buscando reubicar a sus hijos en otras escuelas sin demasiada fortuna. Desde la institución, por medio de un comunicado, hicieron saber a los padres que al menos durante la presente semana no tendrán actividad educativa. La protesta podría recrudecer si no hay una respuesta satisfactoria, la marcha podría llegar hasta la ruta nacional 34, donde las posibilidades de un corte son muy elevadas.