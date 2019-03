Netflix bromeó con la devaluación del peso argentino y generó polémica

En una iniciativa promocional para uno de sus más recientes lanzamientos, Netflix publicó este miércoles desde su cuenta local (NetflixArg) un meme en el que vincula a cada uno de los personajes principales de The Umbrella Academy con una moneda nacional, y le asignó al Peso Argentino un personaje que, en la serie, ha muerto.

Una foto exhibe a seis de los personajes de la ficción y sobre la imagen de cada uno puede leerse "Euro", "Real", "Dólar", "Franco", "Yen" y, encima de la figura de un joven con la cabeza ensangrentada, aparece "Peso argentino". Sobre la imagen puede leerse: "Siempre seremos el Ben del mundo".

El meme apareció tras una jornada cambiaria agitada, en la que la moneda local se devaluó frente al dólar, cuya cotización quedó muy cerca de los 45 pesos argentinos.

The Umbrella Academy es una serie producida por Netflix, con desarrollo de Steve Blackman. Los episodios —una adaptación de la serie de cómics homónima escrita por Gerard Way— cuentan la historia de una familia disfuncional de superhéroes.

Según publica Squire, lo que se sabe oficialmente sobre Ben es que es un personaje que ha muerto. "También sabemos que todos sus hermanos tienen una cierta responsabilidad en su muerte", dice Squire.

En sus primeras quince horas online, el meme de Netflix generó más de 400 comentarios y más de 6.000 reacciones (la mayoría repartidas entre "Me gusta" y "Me divierte") y fue compartido más de 2.000 veces.

Entre los comentarios que responden al meme, se reparten diferentes tonos. Muchos lo consideran una ofensa al país. A otros los enoja que la plataforma se dedique a hacer bromas y no a mejorar sus contenidos o a emitir tales o cuales contenidos. También hubo quien aceptó la foto retocada como un chiste pertinente o hasta gracioso. Las consignas políticas abundan entre las reacciones a la broma.

No es la primera vez que Netflix llama la atención por sus acciones promocionales particulares. En 2016, sorprendió con un tuit vinculado a la serie Orange is the New Black en el que aparecía Moria Casán caracterizada como una de las reclusas que protagonizan la serie, ambientada en una cárcel de mujeres.

En tanto, en mayo de 2017, en vísperas del lanzamiento de la quinta temporada de House of cards, la plataforma de series y películas difundió un video que imitaba la fórmula de campaña "Menem lo hizo" (para el caso fue "Frank lo hizo") con imágenes del protagonista (Kevin Spacey) haciendo lo suyo. Días después, aparecieron pintadas en la Ciudad de Buenos Aires que imitaban las de los políticos locales, pero que hacían referencia a Frank y Claire Underwood, los protagonistas de la serie.

Clarín