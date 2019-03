Gallardo espera por Montiel para confirmar el once

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, evaluará al lateral derecho Gonzalo Montiel antes de confirmar el equipo que enfrentará el sábado a Talleres en Córdoba, por la 24ta y penúltima fecha de la Superliga y en el que buscará asegurarse la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Montiel fue el único que jugó los dos partidos completos de la reciente gira de la Selección Argentina (1-3 con Venezuela en Madrid, España, y 1-0 a Marruecos en Tanger) y Gallardo anunció su intención de “ir gestionando las cargas”, por lo que no dio el equipo que jugará el sábado en Córdoba.

River, además, jugará el martes de la semana que viene en Porto Alegre contra Inter, por la tercera fecha del grupo 1 de la actual Libertadores.

“Tengo la intención de ir gestionando las cargas, pasa que a veces te encontrás con situaciones inesperadas. Por más que planifiques, suceden”, dijo hoy el entrenador millonario en conferencia de prensa tras la práctica.

“Scocco venía bien y después tuvo una recaída y esas cosas suceden. Como lo de Enzo Pérez. Después vinieron las más traumáticas como la de Palacios, Casco y Quintero. Ahí tenemos que buscar soluciones”, puntualizó.

Gallardo advirtió que su “deseo” es que todos los lesionados o golpeados “lleguen para la Recopa”, en mayo ante Paranaense de Brasil. ‘Pero hay que ser cautos porque las recuperaciones tienen que ser a paso firme y sin apuro‘.

El entrenador también se refirió a la situación del defensor Luciano Lollo, que tuvo muy pocos minutos en la Primera de River por sus continuas lesiones: “A principios de año pensamos que fuera tomando continuidad y todavía no lo pudimos hacer. Está plenamente recuperado y en las prácticas intenta mostrar que puede ser una variante para jugar. No está relegado”.

“Pero nunca voy a exponer a un jugador que no tiene ritmo de competencia. Es una decisión técnica”, dijo.

Respecto del encuentro contra Talleres, que está en zona de clasificación para la próxima Sudamericana, el DT riverplatense anunció un compromiso duro, porque el equipo de Juan Pablo Vojvoda “juega en su cancha y busca también meterse en los puestos para las copas del año que viene”.

“Nosotros, si ganamos, nos posicionaríamos entre los cuatro primeros. Así que será un encuentro entretenido desde lo futbolístico”, agregó.

Y, adelantó la posibilidad de jugar con tres delanteros: “Aunque eso obliga al equipo a ser más directo. Hay partidos que requieren ese rol protagónico, pero primero hay que evaluar todas las alternativas”.

Ante una consulta sobre el reclamo de Boca Juniors ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) por la final de la Copa Libertadores 2018, el Muñeco respondió con una ironía: “¿Cómo lo vivo? Es‘TAS’ como hace tres meses... nada, lo dije como chiste y me dio risa”.

River, que está cuarto en la tabla con 42 puntos, visitará el sábado desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, a Talleres (octavo con 33), con arbitraje de Silvio Trucco.