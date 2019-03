Central Norte quiere conservar el invicto

Solo por cumplir. Central Norte, con la tranquilidad de saber que logró asegurarse el primer puesto de la zona 3 y la clasificación a los play-offs, le pondrá punto final a la primera incursión en el torneo, en su vista a Cachorros, ya eliminado, en el estadio Martearena, desde las 22, en el único partido adelantado que tendrá la décima fecha del Regional Amateur.

El cuervo, que cumplió con todos los objetivos pautados para la primera etapa del torneo, afrontará este compromiso con el aliciente que completará el fixture para encarar la fase eliminatoria. A su vez, en Central Norte esperan conocer a su próximo rival, algo que deberá esperar hasta la semana próxima porque el Consejo Federal todavía no lo definió.

Como el resultado no tendrá incidencia en el presente de cuervo, Ezequiel Medrán decidió darle descanso y resguardar casi a la totalidad de su once ideal para enfrentar al tricolor.

El técnico de Central presentará un formación prácticamente nueva, solo mantendrá tres nombres considerados titulares, uno obligado, en el esquema que planificado para esta noche.

En principio el DT azabache tenía la intención de darle la responsabilidad de defender los tres palos a Lucas Rodríguez, quien al parecer no podrá ser de la partida por problemas de salud. De esta manera, Mauricio Pegini continuará vistiendo la casaca “número uno”.

En defensa, Leandro Beterette mantendrá su posición por el sector derecho. En la otra punta, Eduardo Buruchaga, quien viene de purgar dos fechas de sanción por expulsión, vuelve a la competencia buscando sumar minutos de juegos y llegar de la mejor manera a los play-offs.

De ahí en más, el resto del equipo será integrado por suplentes, quienes tendrán la oportunidad de demostrarle al técnico que están en condiciones para luchar la titularidad. Será una verdadera prueba de fuego para muchos.

Por su parte, Cachorros maltrecho por su presente, eliminado y sin conocer la victoria, intentará despedirse con una alegría quitándole el invicto a su rival.

Los muchachos de Oscar Mendía, quien no continuará en el cargo, buscarán regalarle a su técnico los primeros tres puntos del torneo.

Mendía apostará casi al mismo equipo que cayó la fecha pasada con Peñarol 4 a 1, a excepción de Carlos Churquina, quien estará ausente por estudio. Su lugar lo ocupará el juvenil Alan Gómez, una de las promesas en la cantera del tricolor.



Los equipos:

CACHORROS C. NORTE

P. Ramos M. Pegini

A. Carabajal L. Beterette

G. Benítez F. Ortega

M. Sánchez P. Figueroa

M. Delgado E. Buruchaga

W. Flores F. Apaza

M. Bernal F. Zamarian

A. Gómez A. Lozano

F. Andrada B. Jurado

F. Ambrogi A. Varela

L. Cruz R. Martínez

DT: O. Mendía DT: E. Medrán

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: Leonardo Busto

Hora de inicio: 22