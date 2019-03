Gallardo sobre reclamo de Boca: “EsTAS igual que hace tres meses”

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, evaluará al lateral derecho Gonzalo Montiel antes de confirmar el equipo que enfrentará mañana a Talleres en Córdoba, por la 24ª y penúltima fecha de la Superliga y en el que buscará asegurarse la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Montiel fue el único que jugó los dos partidos completos de la reciente gira de la Selección Argentina (1 a 3 con Venezuela en Madrid, España, y 1 a 0 a Marruecos en Tanger) y Gallardo anunció su intención de “ir gestionando las cargas”, por lo que no dio el equipo que jugará mañana en Córdoba.

River, además, jugará el martes de la semana que viene en Porto Alegre contra Internacional, por la tercera fecha del grupo 1 de la actual Libertadores.

“Tengo la intención de ir gestionando las cargas, pasa que a veces te encontrás con situaciones inesperadas. Por más que planifiques, suceden”, dijo ayer el entrenador millonario en conferencia de prensa tras la práctica.

“(Ignacio) Scocco venía bien y después tuvo una recaída y esas cosas suceden. Como lo de Enzo Pérez. Después vinieron las más traumáticas como la de (Exequiel) Palacios, (Milton) Casco y (Juan Fernando) Quintero. Ahí tenemos que buscar soluciones”, puntualizó.

Gallardo advirtió que su “deseo” es que todos los lesionados o golpeados “lleguen para la Recopa”, en mayo ante Paranaense de Brasil.

“Pero hay que ser cautos porque las recuperaciones tienen que ser a paso firme y sin apuro”.

El entrenador también se refirió a la situación del defensor Luciano Lollo, quien tuvo muy pocos minutos en la primera de River por sus continuas lesiones: “A principios de año pensamos que fuera tomando continuidad y todavía no lo pudimos hacer. Está plenamente recuperado y en las prácticas intenta mostrar que puede ser una variante para jugar. No está relegado. Pero nunca voy a exponer a un jugador que no tiene ritmo de competencia. Es una decisión técnica”, dijo.

Gallardo, además, remarcó que a Nahuel Gallardo lo piensa “como Nahuel y no como un hijo”, descartando algún tipo de trato especial por el vinculo sanguíneo.

También se refirió a la visita del colombiano Juan Fernando Quintero, quien se recupera de una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. “Lo encontré bien, tiene buen semblante, la buena energía que tiene él es fundamental para su recuperación”, afirmó.

Respecto del encuentro contra Talleres, que está en zona de clasificación para la próxima Sudamericana, el DT riverplatense anunció un compromiso “duro”, porque el equipo de Juan Pablo Vojvoda “juega en su cancha y busca también meterse en los puestos para las copas del año que viene”.

“Nosotros, si ganamos, nos posicionaríamos entre los cuatro primeros. Así que será un encuentro entretenido desde lo futbolístico”, agregó.

Y adelantó la posibilidad de jugar con tres delanteros: “Aunque eso obliga al equipo a ser más directo. Hay partidos que requieren ese rol protagónico, pero primero hay que evaluar todas las alternativas”.

Gallardo también habló del reconocimiento que le hará el club con una estatua: “No me salen las palabras para semejante acto. Sé el significado que tiene pero no tengo palabras para describirlo”.

Ante una consulta sobre el reclamo de Boca Juniors ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) por la final de la Copa Libertadores 2018, el Muñeco respondió con una ironía: “¿Cómo lo vivo? EsTAS como hace tres meses... nada, lo dije como chiste y me dio risa”.

River, cuarto con 42 puntos, visitará mañana a las 20 en el estadio Mario A. Kempes, de Córdoba, a Talleres (octavo con 33), con arbitraje de Silvio Trucco. Transmitirá TNT Sports.

River, en Salta el 17 de abril a las 21.10 por Copa Argentina

River Plate iniciará su participación en la Copa Argentina ante Argentino de Merlo en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. Y si bien hace varios días se dio a conocer el día y el escenario en donde este partido se llevará a cabo, ayer se oficializó también el horario.

Desde su cuenta de Twitter, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aseguró que la cita frente a la academia del oeste del Gran Buenos Aires se jugará el 17 de abril desde las 21.10.

Así las cosas, sólo resta que llegue esta fecha para que el estadio Padre Martearena de Salta sea testigo del primer encuentro de River en este certamen que supo conseguir tanto en 2017 como en 2018.

Por otra parte, la Conmebol le hizo ayer una advertencia al club de Núñez por haber llegado fuera de término al partido ante Alianza Lima, disputado en Perú.

También, resaltó que la planilla de dicho encuentro fue presentada de manera tardía.

Recién van dos partidos disputados del actual certamen. Pero en su edición 2018, River fue advertido y sancionado en reiteradas ocasiones por la Conmebol.

De hecho, la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors debió jugarse en el estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España) por decisión del presidente Alejandro Domínguez más allá de lo que el reglamento indicaba.

Y ahora, habiendose disputado dos partidos del Grupo que integra River, empates ante Alianza Lima y Palestino, el club de Núñez recibió la primera advertencia del año por parte de la casa madre del fútbol sudamericano.

¿Qué pasó? Según Conmebol, River ha sido notificado por llegar fuera del plazo estipulado al primer encuentro frente a los peruanos y también presentó tarde la planilla de la alineación inicial.

Estos sucesos incumplieron lo esbozado en los artículos 91 y 92. A su vez se infringió el punto 6.2 del manual de operaciones. Un dato no menor es que, en esta oportunidad, no hubo sanción económica que afecte las arcas del club argentino.

Angileri, habilitado

El defensor Fabrizio Angileri fue autorizado ayer para disputar la Copa de la Liga y la Copa Argentina para River.

Dirigentes de River Plate expresaron que ya tienen el visto bueno tanto de la Superliga como de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que le permitirán a Fabricio Angileri disputar ambas competencias por la lesión del colombiano Juan Fernando Quintero, quien se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda.

.