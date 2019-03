“Con un cuarto de millón de vehículos circulando todos los días, los materiales son siempre escasos”

A partir de ahora estará al frente de la Subsecretaría de Tránsito del municipio, cargo que estaba vacante. Juan Carlos Sauma, un estudioso del sistema vial, cuenta a El Tribuno los desafíos y propuestas que tiene por delante.

El ordenamiento del tránsito en el centro es un tema clave, ¿cómo se avanzará para lograrlo?

El objetivo principal es que los salteños y turistas circulen en la ciudad de forma rápida, segura y ordenada, por lo que trabajamos activamente en el Plan de Movilidad. Ordenar la circulación no es tarea sencilla, porque sobre todo hablamos de cambiar hábitos y costumbres de los vecinos, por lo que las medidas que implementamos son estudiadas y se aplican con el tiempo suficiente como para ser naturalizadas por conductores y peatones.

Para que el reordenamiento sea exitoso, le damos prioridad al transporte público de pasajeros, ya que cada colectivo tiene una mayor capacidad de pasajeros. Actualmente estamos trabajando con Saeta en el cambio de los recorridos, entendiendo que, además de brindar un servicio de calidad a los usuarios, se debe conservar la infraestructura y respetar los espacios de convivencia entre actores vulnerables como las calles del Corredor de la Fe.

Otro pilar fundamental en el que trabajamos es en desincentivar el uso del vehículo particular, fomentando el uso de la bicicleta y el caminar, sobre todo en trayectos cortos. Para los viajes más largos esperamos que el sistema de transporte público pueda brindar la respuesta que las ciudades crecientes y modernizadas requieren. En el mismo sentido brindamos educación vial en las escuelas, porque los chicos son los agentes multiplicadores y los futuros conductores responsables.

¿Qué impronta tendrá su gestión en Tránsito?

Mi profesionalización en el exterior me permitió conocer que el sistema vial es tan complejo como rico, y necesario para el funcionamiento de cualquier ciudad. Por eso, creo necesario trabajar fuertemente en la modernización de los procesos, la incorporación de tecnología y en la utilización de elementos electrónicos que sean de herramientas útiles para los usuarios del transporte público y los conductores.

Pero más importante aún es la educación vial. Las generaciones de adultos jóvenes y más grandes no tuvimos la suficiente concientización ni formación vial a lo largo de nuestra vida y eso se traduce en los índices de siniestralidad y mortalidad vial actuales. Para cambiarlos, para cuidar la vida y prevenir muertes debemos enfatizar en atender la problemática actual con infraestructura, concientización y sanciones, pero formando también a los futuros adultos con mayor conciencia y responsabilidad vial. También me voy a enfocar en la capacitación y profesionalización del personal, para brindarles mayores herramientas de trabajo; a la vez que trabajaremos con otras instituciones superiores educativas.

¿Cómo seguirá el trabajo con la Policía Vial?

El trabajo interinstitucional es fundamental. En la ciudad de Salta circulan diariamente más de 250 mil vehículos de la misma capital, pero también del área metropolitana y otras localidades del Valle de Lerma. Además, entre vehículos particulares y públicos se hacen más de un millón de viajes por día, y se necesita tener un control de la circulación, además de asistir y brindar la información necesaria.

El convenio de trabajo con la Policía Vial es una herramienta valiosa para poder cubrir la asistencia en toda la ciudad, una ciudad que crece rápidamente y en la que los accesos principales tienen circulación constante. La fuerza policial colabora en los controles, en la operatividad y en la asistencia, y es fundamental. Venimos trabajando de forma coordinada y para mejorar estamos elaborando un protocolo de actuación que sea respetado por la Municipalidad y la Provincia para unificar criterios y se pueda eficientizar el proceso de control y sanción con el Tribunal de Faltas.

¿Faltan materiales como alcoholímetros para los controles?

Con un cuarto de millón de vehículos circulando todos los días en la ciudad, los materiales son siempre escasos, y por eso también es fundamental el trabajo coordinado con la Policía Vial. Actualmente trabajamos con cuatro alcoholímetros y estamos gestionando la incorporación de una decena más con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La ordenanza de tolerancia cero es una de las herramientas más valiosas que tiene la ciudad en materia de seguridad vial y prevención, y su aplicación demostró desde 2014 que los ciudadanos se concientizan con el control y la sanción. Vamos a seguir realizando controles activos y gestionando la incorporación de equipamiento que mejore los procedimientos.

Es mucha la demanda de licencias de conducir, ¿cómo se logrará agilizar más los trámites?

En Salta emitimos la Licencia Nacional de Conducir y eso implica seguir los procedimientos dispuestos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Eventualmente ha habido demoras en el otorgamiento de turnos o en la atención por fallas en el sistema nacional; sin embargo, hemos trabajado en la modernización del sistema de turnos para que el ciudadano pueda optimizar su tiempo y a través de la fila virtual no deba permanecer esperando varias horas hasta ser atendido. Desde la apertura del Centro Emisor en el Paseo Salta la atención se agilizó mucho y por eso ampliamos este sistema a las oficinas de calle Santa Fe.

En este sentido es necesario aclarar a los aspirantes a la primera licencia de conducir que todos los pasos hasta la obtención de la misma deben cumplirse no solamente por el orden administrativo, sino también porque es necesario para adquirir los conocimientos suficientes que les permitirá conducir y circular seguros.

El procedimiento administrativo es lo que tratamos de optimizar en tiempo, pero también le pedimos paciencia a los solicitantes, ya que la demanda es altísima en diciembre y los primeros tres meses del año. Además, aconsejamos siempre verificar la fecha de vencimiento de la licencia y sacar turno quince días antes para poder hacer la renovación a tiempo.

¿Cómo se pueden solucionar embotellamientos en lugares como la rotonda del colegio San Pablo y la avenida Paraguay?

Sin dudas son dos de los accesos más importantes a la ciudad, de los vecinos que vienen desde la zona sur y la zona oeste. En este sentido, por la gran cantidad de vehículos se deben gestionar obras de infraestructura como la que se había anunciado el año pasado desde el gobierno provincial para la ruta 28. Lamentablemente se la pospuso para realizar otras obras como la de la ruta 26, donde también urgía una intervención, pero es fundamental que se contemple en el presupuesto del año que viene.

En cuanto a la avenida Paraguay, la situación es más compleja, ya que es el único acceso desde la zona sudoeste para llegar al centro. Llevo varios años observando el comportamiento de los conductores y como costumbre toman esta vía, sin encontrar una nueva alternativa por avenida Tavella, o por la circunvalación oeste.

Actualmente estamos trabajando con Waze (una aplicación social de tránsito en tiempo real) para brindar una herramienta visual que avise a los conductores los tiempos de demora en las diferentes vías de acceso y así el vecino pueda decidir antes de ingresar a las avenidas, por cuál irá. La anticipación es fundamental en estos casos para reducir la tensión, el estrés vial y para que se aprovechen de mejor manera las herramientas tecnológicas disponibles.

“Sube y Baja”

Dentro del Plan de Movilidad es una prioridad encontrar soluciones a los congestionamientos vehiculares que se dan en la época escolar en el micro centro. Los estacionamientos en doble y triple fila de papás y transportes ocasionan un serio peligro para los chicos y demoran la circulación.

“A fines de marzo pondremos en marcha un programa en el que venimos trabajando desde el año pasado. El ‘Sube y Baja’ es un sistema mediante el cual los chicos harán descensos y ascensos seguros afuera de los establecimientos educativos y los padres no tendrán la necesidad de bajarse del vehículo. Las dos pruebas pilotos se realizarán en la escuela Urquiza, ubicada en Zuviría y General Güemes, y en el colegio Santa Teresa de Jesús, de calle Santiago, entre Mitre y Zuviría”, señaló Sauma.

El funcionario aseguró que “ya mantuve una reunión con los directivos de las instituciones y están muy predispuestos en la implementación. Participará toda la comunidad educativa y se necesitará mucha colaboración de los padres, porque serán los agentes más importantes”.

El ingreso de los menores se hará por horarios de acuerdo a los niveles, con una diferencia de diez a quince minutos y los papás que lleguen a la institución en auto tendrán disponible una dársena especial señalizada en la calzada. Se acercarán a la misma, detendrán unos segundos la marcha, el menor descenderá del vehículo con la ayuda de los docentes, personal de Tránsito, Protección Ciudadana o la Policía Vial que lo hará ingresar a la institución, y el padre seguirá su viaje sin necesidad de descender del vehículo.

Esto impedirá las detenciones incorrectas, agilizará el proceso de ingreso y así se evitará la inseguridad de que los menores circulen entre medio de los vehículos mal estacionados.