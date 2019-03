Camioneros analizarán una nueva propuesta

Una nueva intervención del Gobierno provincial, a través del Ministerio de la Producción y el Empleo con el objeto de mediar entre los empresarios cerealeros y los camioneros, parece que comienza a despejar las rutas de cortes y trae optimismo entre los transportistas. Se reunieron ayer en El Galpón para analizar una nueva propuesta que se acerca a los montos que solicitan por transportar cargas, y que los equiparan con sus pares del sur del país. La respuesta de los camioneros llegará el lunes, y mientras tanto se mostraron optimistas y ayer depusieron los cortes de ruta, situación que se prevé continuará durante todo este fin de semana.

Días pasados los cortes se hicieron sentir con fuerza en varios puntos de la ruta nacional 34, especialmente en Metán y Rosario de la Frontera.

También los camioneros autoconvocados de la ciudad de Güemes se plegaron al corte de la ruta nacional 34, a la altura de la rotonda de Torzalito, en reclamo por un aumento de las tarifas. Hicieron 15 minutos de corte y 15 de paso libre. El corte de la ruta se realizó con camiones los cuales fueron cruzados en cuatro puntos de la rotonda, logrando de esta manera que no haya ninguna posibilidad de paso. Rubén Cardozo, como vocero de los camiones en conflicto, informó con respecto a este corte lo siguiente: "Somos camioneros autoconvocados, todos dueños de camiones y estamos asociados a distintas entidades, en el caso mío a la Cámara de Transporte de Salta y al Centro de Camioneros de Lajitas, nuestras directivas son la de comenzar a hacer presencia en la ruta, ya que no estamos pudiendo llegar a un acuerdo con respecto al tema de tarifas que es con lo que nosotros trabajamos, las tarifas representan toneladas por kilómetros recorridos, desde el 2016 que no tenemos actualizaciones, hubo compromisos pero ninguno se cumplió".

"Estas manifestaciones son lamentables pero es la única manera de hacernos escuchar, en Lajitas hay una mesa de diálogo, pero sin ningún logro positivo", dijo el jueves.