Nazarena Vélez: "Me pusieron un arma en la cabeza y me obligaron a tener relaciones sexuales"

En una nueva edición de su programa PH, Podemos Hablar, y como suele hacer en cada emisión, el conductor Andy Kusnetzoff llev ó a cabo uno de los segmentos insignia en el que les pidió a los invitados que habían protagonizado una situación en particular pasaran al centro de la escena para compartir su vivencia.

El sábado pasado una de estas consignas refirió a aquellos que en alguna ocasión han sidoapuntados con un arma. Una de las invitadas, Nazarena Vélez, contó que cuando tenía 23 años su pareja de aquel entonces le puso una pistola en la cabeza para obligarla a tener relaciones sexuales.

‘Fue una pareja que yo denuncié. Me ponía un revólver en la cabeza, que después me decía estaba descargado. Nunca me la sacaba de la cabeza y me obligaba a tener relaciones sexuales. Yo, por supuesto, terminaba tirada en el piso‘, dijo.

Al ser consultada si esa persona tuvo consecuencias por aquellos hechos de abuso sexual, ella contestó: ‘Lamentablemente no. Tiempo después lo conté pero había que demostrarlo y yo no tenía formas de hacerlo‘.

‘¿Esa persona era pública? ¿Sigue su vida como si nada?‘, le consultó Kusnetzoff. Ella asintió y se lamentó porque en su momento no le creyeron.

Luego, en el transcurso del programa, la actriz volvió a hacer referencia a aquel hecho y aseguró: ‘ Fue una violación!‘

Si bien la actriz no identificó a la persona en el programa, a pesar de la insistencia de Kusnetzoff en que lo hiciera, en entrevistas anteriores había revelado que se trata del conductor Hernán Caire. ‘No le deseo ni a mi peor enemiga que te pongan un chumbo para obligarte a tener relaciones sexuales‘, expresó en una entrevista que le realizaron en el año 2012.

‘Un golpeador es igual o peor que un violador. Son enfermos hijos de puta que te pueden llevar a la muerte‘, agregó en su momento.

Consultada sobre si su pareja enfrentó algún tipo de consecuencia por estas acciones, V élez dijo que este no fue el caso. ‘Cómo lo conté mucho tiempo después había que demostrarlo y yo no tenía forma‘, explicó. ‘La persona sigue con su vida como si nada‘, agregó al concluir el segmento del programa.