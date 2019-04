El octavo triunfo seguido llegó anoche para los infernales

Salta Basket volvió a ganar, en esta oportunidad en condición de visitante ante Oberá TC por 84 a 74 y suma su octavo triunfo seguido en la Liga Argentina.

Los infernales no iniciaron bien su paso por Misiones. No solo tuvieron un primer cuarto para el olvido, sino que además protagonizaron uno de los tramos más flojos de la temporada. Fue 22 a 9 a favor de Oberá.

Sin embargo, en el segundo sucedió todo lo contrario porque los dirigidos por Leandro Hiriart se llevaron por delante a los misioneros y le pagaron con la misma moneda: 22 a 9, para finalizar el primer tiempo empatados en 31.

En el complemento, Salta Basket continuó en la sintonía del final del primer tiempo y cerró el tercer cuarto 34 a 17, para ponerse 65 a 48 a falta de diez minutos.

En el período final, Oberá TC reaccionó pese a ir 17 puntos abajo y se quedó con el cuarto (26 a 19), pero la diferencia a favor de los salteños era demasiada holgada, por lo que los infernales pudieron sumar su octavo triunfo consecutivo, tras el resultado final de 84 a 74.

La racha infernal comenzó ante Sportivo América en condición de visitante y siguió ante Echagüe y Ameghino en el estadio Delmi. Una nueva gira no los amedrentó los representantes provinciales vencieron a domicilio a Echagüe y Unión. Luego Salta Basket recibió y les ganó a San Isidro de San Francisco e Independiente de Santiago del Estero.

Ahora se vienen otros partidos clave, especialmente el de mañana ante Central Argentino Olímpico, en Ceres. Luego cerrará la fase regular ante Tiro Federal y Unión de Santa Fe.