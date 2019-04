La última fecha de la Superliga tendrá 7 partidos definitorios

La 25ta. y última fecha de la Superliga Argentina de Fútbol tendrá siete partidos de máxima tensión donde se pondrán en juego la clasificación a la Copa Sudamericana o la permanencia en la categoría.

El campeón Racing Club festejará el título en el Cilindro ante Defensa y Justicia, que deberá defender el segundo puesto ante la posibilidad de que una victoria de Boca Juniors lo haga caer al tercer puesto.

River recibirá a Tigre en el estadio Monumental. El "millonario" recibirá a Tigre que está obligado a ganar y esperar que no lo haga Patronato frente a Argentinos en Paraná para seguir con chances de permanecer en la máxima categoría. El equipo de Marcelo Gallardo tiene prácticamente asegurado el cuarto puesto que solamente podría perder si Atlético Tucumán le gana a Huracán por una diferencia superior a trece goles.

Boca Juniors visitará a Aldosivi con la chance de terminar como subcampeón, mientras que el "tiburón" todavía tiene chances matemáticas de ingresar a la Copa Sudamericana.

El equipo marplatense tiene que ganar y esperar que pierdan Huracán, Tigre, Talleres y Lanús.

Huracán recibirá a Atlético Tucumán con la necesidad de sumar los tres puntos y aguardar por las caídas de Lanús y Talleres para alcanzar la novena posición que da el último pasaje a la Copa Sudamericana.

Vélez y Lanús se enfrentarán en Liniers. El local ya se aseguró la clasificación a la Copa Sudamericana y el "granate" precisa ganar para seguir el mismo camino.

Independiente visitará a Rosario Central con el objetivo de confirmar su pasaje a la Copa Sudamericana ante un rival que solo podrá mejorar su posición para la Copa de la Superliga.

El "rojo" también podría pasar directamente a los octavos de final del flamante torneo si termina en la sexta posición que actualmente está en poder de Vélez.

Unión también se juega el pase a la Copa Sudamericana 2020 cuando reciba a Estudiantes de La Plata en Santa Fe. El equipo de Leonardo Madelón tiene que ganar para no depender de nadie y con una serie de resultados podría terminar en el sexto puesto y pasar a octavos de final de la Copa de la Superliga.

San Martín de San Juan y Talleres protagonizarán otra final en Cuyo. El local, que mañana visitará a Colón, definirá su permanencia en la categoría, mientras que la "T" su clasificación a la Copa Sudamericana y la posibilidad de condenar a su máximo rival, Belgrano, al descenso.

Precisamente, Belgrano recibirá a Godoy Cuz de Mendoza en barrio Alberdi aferrado al milagro de alcanzar un desempate para salvar la categoría.

Patronato enfrentará a Argentinos Juniors en Paraná con la presión y la necesidad de ganar para zafar definitivamente del descenso y no depender de los resultados de San Martín de San Juan, Tigre y Belgrano.

Gimnasia y Esgrima La Plata-Colón, Banfield-Newell's y San Martín de Tucumán-San Lorenzo sólo podrán modificar sus posiciones de cara a la Copa de la Superliga.