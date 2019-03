Beccacece: "En las últimas fechas nos perjudicaron"

El entrenador de Defensa y Justicia, Sebastián Beccacece, felicitó hoy a Racing Club por ser "un digno campeón" de la Superliga Argentina, pero lamentó que en "las últimas fechas" su equipo fue "perjudicado" por los arbitrajes.

El director técnico del "Halcón" contó que tuvo un altercado con el asistente Ariel Scime luego del partido de hoy que empataron 1 a 1 con Unión y a partir de esto expresó su bronca con los arbitrajes.

"Después de los partidos voy a hablar con los árbitros y estaba hablando de manera amistosa con (Diego) Abal y se interpuso Scime de manera irrespetuosa. Me trató muy mal", relató.

"Fue muy pedante. Le falta cierto grado de humildad y educación. Yo me pude contener, pero tuvo la actitud de provocarme", aseguró Beccacece.

Y en esta línea agregó que los arbitrajes "perjudicaron" a su equipo en partidos "como contra Boca o Patronato".

"Nunca nos quejamos de los árbitros porque pueden cometer errores como nosotros, pero me llamó mucho la atención que en las últimas fechas nos perjudicaron demasiado", denunció.

"Se lo comenté a (Federico) Beligoy (secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros) y le manifesté que no puede ser que siempre los perjudicados somos los clubes humildes", agregó.

El ex ayudante de Jorge Sampaoli en el seleccionado argentino también felicitó a Racing Club por el título, pero deslizó también su bronca por la "ayuda" que tuvo su competidor por el título.

"Aparentemente lo ayudaron con el gol que le cobraron, pero es un digno campeón y lo quiero felicitar. Nuestra ilusión era llegar con chances al último partido, porque teníamos la confianza de que podíamos ganar", señaló.

Beccacece valoró que su equipo no tuvo expulsados durante todo el torneo y rescató el valor de "jugadores jóvenes de grandes condiciones".

Consultado por su continuidad, el entrenador confirmó que estará al frente del equipo en la Copa de la Superliga y manifestó su deseo de dirigir la Copa Libertadores de América, pero que se juntará con la dirigencia a mitad de año para definir la renovación.