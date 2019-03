Por esa copa soñada: arranca la fase de grupos de la Libertadores 2019

Aún parece que no pasó mucho de aquel 9 de diciembre de 2018, día glorioso para River Plate por su consagración en la Copa Libertadores nada menos que frente a Boca Juniors, el rival de toda la vida. Todavía no se han cumplido cuatro meses de aquel partido histórico que la pelota vuelve a rodar en el más importante de los torneos continentales en Sudamérica.

Hoy arranca la 60ª edición de la Copa Libertadores que tendrá condimentos singulares como la final única que se jugará en el estadio Nacional de Santiago de Chile; otro de los aspectos distintivos es que se podrán ver partidos a través de Facebook, únicamente si estos están programados para los jueves.

Los 32 equipos que comenzarán a jugar la Copa tendrán como objetivo llegar al 23 de noviembre con sus sueños intactos de ser campeones. Ese día la Libertadores se parecerá un poco más a la Champions League, que casi desde siempre definió a su campeón en un solo partido.

También es singular que ese partido se jugará en una sede ya establecida. Así se acabará todo el bochorno en el que cayeron Boca y River en la superfinal del año pasado. En principio había tres ciudades postuladas para albergar la inédita final única de la Libertadores: Montevideo (Uruguay), Santiago (Chile) y Lima (Perú).

Montevideo desistió ser sede y la Conmebol finalmente eligió a Santiago como sede de la final de la Libertadores, mientras que Lima albergará la definición de la Copa Sudamericana.

“Estas decisiones obedecen al objetivo estratégico de potenciar el desarrollo deportivo del fútbol sudamericano mediante mayores recursos, más inversión y mejores estándares en todo nivel”, dijo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, sobre las finales únicas de los dos torneos continentales de mayor relevancia.

El desafío de la nueva copa no solo será para los 36 participantes, sino también para sus hinchas. Si el o los protagonistas de la final llegan a ser chilenos, sus hinchas se verán favorecidos por jugar ese partido en su país. Pero si son de otros países, los hinchas se verán obligados a realizar un mayor gasto porque no solo se tratará de la entrada al estadio, sino también la estadía y comidas.

Por Facebook

La fase previa de la Copa Libertadores ya ofreció algunos partidos por Facebook. Pero a partir del comienzo de la fase de grupos el número de transmisiones se incrementará.

La red social transmitirá los partidos mediante su plataforma de video, llamada Facebook Watch. En total serán 46 partidos por año los que irán por la red social: 27 serán exclusivos de Facebook y se jugarán los jueves, mientras que otros 19 serán los martes y miércoles, pero también podrán verse por Fox Sports, la cadena de TV que mantiene la exclusividad.

Por ahora, hay siete partidos de equipos argentinos que se verán por la nueva plataforma. El partido de Huracán vs. Cruzeiro del próximo jueves se verá por Facebook; la red social también tendrá en exclusiva a River vs. Alianza Lima el 11 de abril (a las 19) y a Boca vs. Atlético Paranaense el 9 de mayo (a las 21.30).

Las fechas claves de la Copa

Fase de grupos

Se jugará desde hoy y constará de seis fechas. Finalizará el 9 de mayo.

Octavos de final

Los partidos de ida se jugará entre el 2, 3 y 4 de julio; los de vuelta entre el 9, 10 y 11 de julio.

Cuartos de final

Esta fase tendrá los partidos de ida el 30 y 31 de julio y el 1 de agosto y las revanchas serán el 6, 7 y 8 de agosto.

Semifinales

Las semifinales se jugarán el 24 y 25 de septiembre (ida) y el 1 y 2 de octubre (vuelta).

Final

La gran final tendrá lugar en el estadio Nacional de Chile el sábado 23 de noviembre.