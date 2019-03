Medrán: “Vamos bien, pero no hay que caer en la ansiedad”

Central sigue mirando a todos desde arriba en la zona 3 del Torneo Regional Federal Amateur y para tranquilidad de su técnico, Ezequiel Medrán, el equipo ganó con autoridad y sigue afianzando el juego que tanto pretende.

Luego del triunfo frente a Peñarol, el entrenador remarcó la importancia de los tres puntos.

“Era importante ganar, con autoridad, ganar bien. Teníamos un rival que viene haciendo un buen campeonato, con ocho puntos, expectante en la tabla, con el único equipo que había perdido era con nosotros. Arrancaba la segunda vuelta, nos propusimos mejorar, seguir creciendo, tanto en lo futbolístico como en los resultados y ante Peñarol demostramos un buen partido y ganamos con claridad”.

El entrenador también hizo un análisis de los dos tiempos que hizo el equipo en el Gigante del Norte

“El primer tiempo manejamos los cuarenta y cinco minutos, llevamos la pelota de un lado a otro, intentamos entrar, tuvimos tres situaciones claras de gol y lo que empañó ese trabajo es cuando te hacen un gol sobre la hora del primer tiempo pero no puede cambiar el mensaje en el vestuario, si el equipo jugó con intensidad. En cuanto a lo táctico Lozano (Álvaro) se tiraba un poco más atrás y creímos conveniente sumar otro delantero, el equipo siguió de la misma manera pero esta vez las oportunidades que se presentaron fueron adentro y eso cambia a lo mejor la vista desde afuera. A mi entender, desde el primer minuto hasta los noventa, lo trabajamos muy bien al partido con los jugadores que les tocaron estar”.

Los delanteros de Central siguen sumando goles en lo que va del campeonato y el que acompaña ahora a Fabricio Reyes, como goleador del equipo, es Diego Núñez, quien se transformó en pieza clave con sus ingresos en los último encuentros.

“Lo vemos bien, tuve una charla personal con él (Diego Núñez), creo que tanto Núñez como Martínez (Ronaldo) nos están dando respuestas desde el banco, están siempre sumando y con predisposición esperando sus oportunidades. Lo que busco es encontrar ese socio para Reyes que me dé esos setenta minutos en la cancha. Vamos a trabajar para que Núñez nos pueda dar esos setenta minutos. Estoy contento con el grupo, hay una predisposición al trabajo, a las ganas, al que le toca estar está al ciento por ciento, eso soluciona partidos”.

La actitud es algo que destaca Ezequiel Medrán en estas seis fechas y frente a Peñarol, por primera vez se fue al descanso abajo en el marcador.

“Vamos por el camino, teníamos un lindo desafío y esto fue una prueba de carácter, vamos creciendo como grupo, nos tocó ir perdiendo en el descanso por primera vez en el torneo y el equipo no perdió la tranquilidad. En el vestuario se veían convencidos de que quedaban cuarenta y cinco minutos y en las caras de los jugadores se veía que querían más”. Por último, el técnico azabache destacó la campaña del equipo: “Yo estoy conforme desde el primer día, esto lleva un tiempo. Es injusto por ejemplo el partido contra Cachorros, hicimos un gran partido pero el resultado fue corto (1 a 0). Muchas veces tuvimos la capacidad de mantener la diferencia, hoy está todo muy parejo, pequeños detalles hacen la diferencia. Tenemos cinco triunfos, un empate, vamos bien, no hay que caer en la ansiedad”.

Central Norte, sin descanso

Tras una nueva victoria, el plantel de Central Norte no tuvo descanso y volvió a los entrenamientos por la mañana, pensando en su próximo compromiso, el viernes, a las 22, frente a Atlético Mitre en el estadio Martearena.

Para tranquilidad del cuerpo técnico, todos los jugadores terminaron sin dolencias frente a Peñarol y el que ya podrá estar en consideración es Leandro Betterete, quien ya cumplió con la fecha de suspensión que recibió tras la roja frente a Cachorros.

El equipo azabache volverá hoy nuevamente a los entrenamientos en el estadio Dr. Luis Güemes.

Cabe destacar que frente al ciclón, Central será nuevamente local y la dirigencia mantendrá los precios de las entradas.

Generales $200, plateas $300, damas, jubilados y menores $100 y socios (acceso a cualquier sector del estadio) $150.