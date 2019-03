Una radio de Pichanal transmitió el discurso y se constata que el video no fue editado.

"Para robar no hay que ser boludo"

Otra frase escandalosa dijo ayer el intendente de Pichanal Julio Jalit. Al tratar "de explicar" lo que dijo al abrir las sesiones ordinarias, expresó anoche en el canal TN: "Para robar no hay que ser boludo". Luego sostuvo que su expresión se refería a que no le "tomen el pelo".

Más temprano había indicado que el video "fue editado" de manera intencional. "Yo dije que para robar hay que ser inteligente en el sentido de que no voy a robar un camión para quedármelo yo. Usted a un camión no lo va a guardar en el bolsillo. Ellos han editado. Cuando se fija el presidente que está tomando agua se ve que hay dos movimientos del vaso. Es editado. ¿Por qué no han subido el video completo del discurso?", denunció el intendente.

Sin embargo, Radio Capricornio de Pichanal grabó su discurso completo y lo transmitió en vivo. Allí se ve que no hubo edición y que la frase de Jalit "para robar hay que ser inteligente, y yo me considero un tipo inteligente" no fue sacada de contexto. A partir del minuto 34 puede verificarse la frase completa.

El jefe comunal también habló de las propiedades que tiene y afirmó que son cinco campos y tres camiones, y afirmó que se deben a su trabajo "en la actividad privada".

"Tengo todo a nombre de Julio Jalit, no tengo testaferros ni ninguna empresa para blanquear nada. Tengo campos, tengo campos arrendados, soy productor agropecuario de toda la vida", expresó el jefe comunal, que está al frente de Pichanal desde hace 15 años.

Además, detalló que como intendente cobra 17 mil pesos mensuales y que lo que tiene "está todo documentado". "Para comprar un campo o un camión trabajo, tengo actividad privada, no soy únicamente intendente. Acá nadie se hace millonario en la política. En el municipio de Pichanal con los ingresos que tiene nadie se hace millonario", explicó Jalit ante el cuestionamiento del conductor de TN.

También atacó a la concejal Fernández diciendo que "pregunten de dónde viene". "Es del Partido de la Victoria, que pida explicaciones también en su partido con todas las denuncias que tiene la expresidenta", remarcó.

