En el 8M, familiares y amigos de Paola Álvarez marcharán por justicia

Familiares, vecinos y amigos de Paola Álvarez marcharán mañana, a las 16, desde la plaza de barrio Palermo I hacia el centro de la ciudad de Salta para exigir justicia por la joven de 21 años, quien desapareció el 5 de mayo de 2017 y cuyo cuerpo fue hallado el 17 de agosto del mismo año, a unos metros de la ruta nacional 9, sobre una pendiente cubierta de vegetación.

Mónica Morales, madre de Paola, está a cargo de la organización de la marcha y contó que, al llegar al centro, se unirán a la movilización que habrá por la tarde en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Las organizaciones feministas se concentrarán desde las 16 para ir hacia la Legislatura a las 18. A las 10, organizaciones sindicales como la CTA y ATE a nivel local también se manifestarán por la plaza 9 de Julio para demandar, entre otros puntos, igualdad en el acceso al trabajo para mujeres y varones.

"Vamos a marchar por nosotras y por mi hija, para pedir que le den perpetua a Zambrani y que también sean juzgados los padres como cómplices de ese asesino", planteó Morales. "Queremos que ellos también sean juzgados y que les llegue alguna condena porque no es justo que queden impunes".

La mujer invitó a unirse al reclamo: "Ojalá se nos unan muchas mujeres porque también lo hacemos por todas nosotras, por las que vivimos ahí, por mi familia, por las hijas, por las tías, por todas. Pedimos más seguridad en las calles, que podamos salir tranquilas".

Juicio inminente

A mediados de enero último, la jueza Mónica Faber, vocal interina de la Sala IV del Tribunal de Juicio en feria, fijó las fechas de la audiencia de debate en la causa seguida contra Santiago Alfredo Zambrani y sus progenitores, Amelia Inés Huergo y Alfredo Francisco Zambrani, entre el 15 de abril y el 3 de mayo próximos.

Zambrani (h) está acusado de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género en calidad de autor material en perjuicio de Paola Álvarez y podría recibir una pena de prisión perpetua. Su madre y su padre llegarán a juicio acusados de ser partícipes secundarios del delito de homicidio doblemente calificado.

"Después del juicio nos vamos a organizar de nuevo, aunque no sé si como antes. Tengo confianza en la Justicia", expresó Morales. Contó que la hija de Paola -su nieta- cumplió cuatro años y está por ingresar a sala de cuatro. La niña está a cargo de su padre.

En agosto último, el Juzgado de Garantías 4, a cargo de Diego Rodríguez Pipino, notificó al fiscal penal 4 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ramiro Ramos Ossorio, la decisión de elevar a juicio la causa en contra de Zambrani, su madre y su padre, por el homicidio de Paola.

En la resolución, también se hizo a lugar a la traba de embargo de la camioneta Volkswagen Amarok, secuestrada en la causa, para garantizar su eventual posterior decomiso.

"Un plan asesino"

Ramos Ossorio oficializó el requerimiento a juicio el 14 de mayo de 2018. En su análisis del caso, concluyó que Zambrani elaboró y ejecutó un plan asesino, que tuvo como móvil principal el rechazo de la víctima a formalizar una supuesta relación sentimental, que solo tenía entidad para él.

Tras estudiar las pruebas reunidas, el fiscal entendió que Zambrani primero disminuyó cualquier reacción defensiva de su víctima a partir del uso de píldoras, tras lo cual, la estranguló. Sostuvo que la mayor expresión homicida se advirtió no solo en los pasos previos al asesinato y en el crimen mismo, sino también luego de cometido este, pues se apreció "un amplio despliegue tanto del acusado como de sus padres" para alcanzar la impunidad con la desaparición del cuerpo de la joven.

El fiscal resaltó las tareas de los policías de la División Homicidios, Lacustre, Canes y Grupo de Búsqueda y Rescate, y la profesionalidad de los peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Más de dos meses desaparecida

El 5 de mayo de 2017 la madre de Paola Álvarez denunció la desaparición de su hija, quien mantenía una relación sentimental con Santiago Alfredo Zambrani, con quien había estado ese día.

Luego de un prudencial tiempo de búsqueda, el caso fue girado a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, que dio intervención a la División Homicidios.

Los investigadores analizaron la cuenta que Zambrani tenía en Facebook, donde encontraron mensajes que despertaron las sospechas en su contra: “Hoy he perdido a la persona que más amé en este mundo, no sé por qué ni cómo, ahora todos me juzgan y me culpan, ya mi vida no tiene sentido. La encontraré allá arriba, por fin podré estar a tu lado sin importar lo que los otros piensen u opinen. Voy en tu búsqueda”.

Según la fiscalía, la madre y el padre de Zambrani, “al momento de tomar conocimiento de que las pesquisas policiales se orientaban hacia la posible detención de su hijo, decidieron entorpecer el trámite investigativo, aludiendo falsos contactos con su hijo, postergando el momento de su presentación ante las autoridades. Todo ello en aras de permitirle al mismo el período de tiempo necesario para darle continuidad a su proceder”.

El cuerpo de Paola fue hallado el 17 de agosto, a las 11.25, en el camino de cornisa de la ruta nacional 9, kilómetro 1.640, en una depresión de unos cinco metros de profundidad sobre la pendiente que bordea la banquina.

El fiscal indicó en su escrito que, de una profunda investigación en torno a la pareja, que se hizo a partir de entrevistas, indagación en redes sociales y declaraciones testimoniales, se estableció que en febrero de 2017 Zambrani fue protagonista de episodios de violencia en contra de Paola Álvarez. Incluso se hallaron pruebas de amenazas de muerte que la joven recibió.