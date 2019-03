Para enfrentar a San Lorenzo, Alfaro haría cinco cambios

Gustavo Alfaro, entrenador de Boca Juniors, haría cinco variantes respecto del equipo que igualó sin goles el martes ante Wilsterman en Bolivia, para enfrentar el sábado a San Lorenzo en la Bombonera por la fecha 22da. de la Superliga del fútbol argentino.

Los cambios serían para distribuir cargas físicas ya que el equipo que empató en Cochabamba por la Copa Libertadores será la base del que jugará por el mismo torneo el martes 12 ante Deportes Tolima de Colombia.

La novedad más importante es que volverían a salir del equipo, para preservarlos físicamente, Carlos Tevez y Darío Benedetto, y en su lugar ingresarán Mauro Zarate y Ramón Ábila.

El Apache y el Pipa, cuando Boca tiene dos partidos por semana, generalmente son reservados y en este caso con más razón ya que la Copa Libertadores es la prioridad para el club de la Ribera, en un año agitado desde el punto de vista político ya que en diciembre habrá elecciones para elegir al sucesor de Daniel Angelici, quien cumplirá entonces dos mandatos consecutivos.

También sin confirmar -recién lo hará este viernes tras el ejercicio de pelota parada- el técnico xeneize dispondría que el defensor paraguayo Junior Alonso juegue por Lisandro López, afectado por un golpe en su pie izquierdo.

En el mediocampo estarían Jorman Campuzano de volante central o el juvenil Nicolas Capaldo, para reemplazar a Iván Marcone, convocado para la selección para la gira por España y con asistencia perfecta desde la llegada de Alfaro a Boca, en enero pasado.

Por el sector derecho volvería Sebastian Villa -de pobre actuación en los partidos que participó este año- en lugar de Emanuel Reynoso, quien tiene un golpe en su tobillo izquierdo, uno de los que mejoró su rendimiento en los últimos encuentros.

Un posible once boquense sería con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y Emmanuel Mas; Sebastian Villa, Jorman Campuzzano o Nicolas Capaldo, Nahitan Nández y Agustín Almendra; Mauro Zarate y Ramón Ábila.

El xeneize está tercero en la posiciones de la Superliga, una ubicación que le permite clasificar para la Libertadores 2020. Su próximo rival, San Lorenzo, todavía no ganó este año y también pondría un equipo alternativo, ya que el miércoles próximo jugará de local ante Junior de Barranquilla por la Libertadores.

El plantel auriazul se entrenó este jueves por la mañana en el predio de Casa Amarilla.

El trabajo futbolístico mas intenso lo hicieron nuevamente los que jugaron pocos minutos o no lo hicieron en Cochabamba ante Jorge Wilsterman.

La última práctica antes de enfrentar al ciclón será este viernes desde las 10 en el predio Pedro Pompilio. Después del almuerzo, el plantel quedará concentrado en el Hotel Madero.

Boca recibirá a San Lorenzo el sábado desde las 21.30 por la Superliga, con el arbitraje de Facundo Tello y la televisación de TNT Sports.

El martes, desde las 19.30, Boca recibirá a Deportes Tolima por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2019.