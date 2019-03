Pichetto dijo que no lo tratarán hasta que no haya una sentencia firme. Cambiemos evalúa volver a tratarlo.

Pese al fallo de la Corte, el PJ insiste en no avanzar en el desafuero de Cristina Kirchner

El jefe del Bloque Justicialista del Senado, Miguel Pichetto (Río Negro), aseguró esta tarde que el fallo de la Corte Suprema que desestimó el recurso contra la prisión preventiva de Cristina Kirchner ‘no cambia nada‘ la decisión de su bancada de negarse a aprobar el desafuero de la expresidenta.

“No cambia nada. La Corte desestimó un recurso de queja, ni siquiera analizó la cuestión de fondo”, aseguró Pichetto en diálogo con periodistas parlamentarios.

En ese sentido, el rionegrino ratificó la postura de su bloque en cuanto a que el desafuero de un legislador sólo procede cuando haya sentencia firme.

“Nuestra posición es consistente y la Corte dice que acá no hay sentencia definitiva; cuando la haya, procederá el desafuero”, aseguró.

El senador recordó que “hay jurisprudencia de la Corte” en el sentido de que una sentencia queda firme cuando la Cámara de Casación, tras confirmar la condena, rechaza la vía del recurso extraordinario, quedándole a los condenados sólo la posibilidad de recurrir en queja ante la Corte.

El Senado fracasó en noviembre del año pasado en su intento por tratar el pedido de desafuero que el juez Claudio Bonadio remitió, en el marco de la causa por el memorándum con Irán, en diciembre de 2017 a la Cámara alta.

En aquella oportunidad, el oficialismo quedó en soledad en el recinto de la Cámara alta y la sesión fracasó por falta de quórum ante la masiva ausencia de senadores de todas las vertientes del peronismo.

Según el PJ, el pedido de Bonadio perdió estado parlamentario y pasó al archivo. Sin embargo, en Cambiemos sostienen que sigue vigente, aunque reconocen que no tienen los números para aprobarlo.

Cambiemos evalúa volver a tratarlo

“Podemos insistir con el desafuero pero sin ningún efecto, por la resistencia del peronismo”, indicó el senador macrista Federico Pinedo. Y diferenció: “La posición de Cambiemos es que ya con la confirmación de Cámara se podía tratar el desafuero”. Ese fue el criterio que se siguió en Diputados, cuando se desaforó al ex ministro Julio de Vido, quien de inmediato fue encarcelado por corrupción. Pero en la Cámara baja, Cambiemos con apoyo de un sector de la oposición reunieron la mayoría para desaforar a de Vido, mientras que en el Senado el kirchnerismo junto al peronismo de Pichetto tienen los votos para bloquear el desafuero de Cristina, como se vio con la falta de quórum en noviembre.

Sin embargo, Pinedo señaló que ahora evaluarán si insisten o no con el tratamiento. “Queremos hacerlo con seriedad, no hacer un uso político del desafuero”, aseguró.

Fuente: La Nación y Clarín