Fabricio Reyes: “Como hincha de Central, ojalá que baje Juventud” 

El duro momento que atraviesa Juventud Antoniana en la reválida del Federal A da lugar a diversas manifestaciones en el mundo del fútbol. La cruel realidad que golpea al santo, a punto de perder la categoría, es un momento en el que fluyen los pensamientos, las ideas, con expresiones de aquellas personas estrechamente vinculadas al más popular de los deportes.

En la vereda de enfrente hasta se describen sensaciones que trascienden por la actualidad antoniana, a tal punto que el delantero de Central Norte, uno de los goleadores del torneo Federal Regional Amateur, Fabricio “La Perla” Reyes, en los diferentes medios radiales, en la tarde de ayer, declaro: “Ellos disfrutaron cuando nos fuimos a la B. Como hincha de Central, ojalá que baje Juventud y a nosotros se nos dé el ascenso”. Al ampliar sus conceptos, en cuanto a como va desplomándose Juventud, agregó: “Cuando nosotros descendimos y perdimos las finales se burlaron muchos los de Juventud, por eso si ellos descienden nosotros también vamos a festejar”.

Entre las sensaciones que salieron a luz de parte del atacante cuervo, reconoció que junto a Miguel Puntano tuvieron presente de no ir a jugar en Juventud. “Con Puntano siempre dijimos que no iríamos a jugar a Juventud porque somos hinchas del cuervo. Mientras a Gimnasia sí iría a jugar”, dijo.

El jugador, que tiene su segundo paso por el cuervo, ya que anteriormente lo hizo en la temporada 2916-2017, confió: “Tengo 25 años y pienso en otra chance, pero hoy solo quiero pensar en ascender. Tengo ganas de crecer pero quiero ascender con Central. Uno cuando vuelve acá es por la revancha. A todos les decimos que lo único que sirve acá es el ascenso”.

Y en las expresiones de la Perla Reyes se refleja también el sentimiento del hincha cuervo, que sigue con atención lo que pueda llegar a suceder con el rival de toda la vida. El posible descenso de Juventud es un deseo generalizado para el hincha de Central. Si para Reyes su retorno a Central es “como una revancha”, para la gente azabache toma sabor de revancha lo que podría suceder con Juventud, y no solo por lo que sucedió en el 2014, cuando el santo por medio de la vía de los tiros penales condenó a Central, en el estadio Padre Martearena, a jugar en el ex torneo Federal B.

Desde entonces Central Norte busca afanosamente recuperar su lugar en el torneo Federal A, y los intentos fueron infructuosos, principalmente tras perder dos finales, primeró con Huracán Las Heras de Mendoza (por penales), y el más recordado en todo este tiempo frente a Racing de Córdoba, también por la vía de los tiros penales en el propio estadio doctor Luis Güemes y ante el desanimo total de sus hinchas.

Y esta vez es Juventud, el rival de toda la vida de Central Norte, el que se encuentra en la cuerda floja, con muchas posibilidades de perder la categoría.