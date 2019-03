Peñarol y Olimpia, para seguir arriba

Un atractivo encuentro se disputará esta noche, a las 22, en el estadio de la Liga Salteña donde Peñarol será local de Olimpia Oriental.

Ambos tienen ocho unidades en la tabla de posiciones y el objetivo de ambos será quedarse con los tres puntos para seguir peleando por la clasificación en la zona 3 del Torneo Regional Federal Amateur.

El mirasol viene de perder la fecha pasada frente al puntero Central Norte y para este encuentro el técnico Daniel Burgos hará una sola variante y sería el ingreso de Ignacio Flores por Carlos Garnica en el sector izquierdo de la defensa.

Por su parte, el elenco de Rosario de Lerma, viene de empatar un partidazo frente a San Antonio el viernes pasado, justamente en el escenario de esta noche.

Un partido sin lugar a dudas con mucho en juego y con dos equipos que hasta el momento vienen realizando una buena campaña para mantener la ilusión en sus hinchas.

Cabe destacar que para este encuentro se permitirá el ingresó de ambas parcialidades y la venta de entradas será en las boleterías del estadio de la Liga Salteña. Los precios son los siguientes: generales $200, damas, jubilados y menores $100, y seguro $50.

Los equipos:

PEÑAROL OLIMPIA

A. Valle P. Casimiro

F. Zapiola C. Gerónimo

C. Fretes R. Zárate

P. Dattilo H. Silva

I. Flores C. Cabirol

D. Galván F. Ríos

M. Mogro F. Delgado

A. Burgos F. Cejas

S. Mogro D. Piccolo

A. Gallo F. Botelli

M. Morinigo J. Perillo

DT: D. Burgos DT: M. Rodríguez

Estadio: Liga Salteña

Árbitro: Aldo Córdoba

Hora de inicio: 22