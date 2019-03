El equipo de Diego empató en la segunda división mexicana

Dorados de Sinaloa, equipo de la segunda división mexicana de fútbol dirigido por Diego Maradona, empató anoche sin goles de visitante frente a Leones Negros, en un partido de la décima fecha.

El encuentro se jugó en el estadio Jalisco de Guadalajara.

Dorados ocupa el último puesto del certamen, con un cotejo menos jugado, junto a Tampico Madero, con apenas ocho puntos.

En Dorados fueron titulares los argentinos Fabián Boradagaray (ex San Lorenzo, River y Defensa y Justicia), a quien el arquero Felipe López le desvió un tiro desde el punto penal, y Fernando Elizari (ex Quilmes, Independiente y San Lorenzo).

En el segundo tiempo ingresaron Facundo Juárez (ex Mitre de Santiago del Estero) y Jorge Córdoba (ex Unión, Arsenal, Defensa, Los Andes y Sarmiento), señaló SoccerWay.

Dorados alcanzó la final del pasado torneo Apertura, que perdió con el San Luis, y en la presente Clausura no recupera de un mal inicio aunque está sólo a cinco puntos de la zona de clasificación y tiene tiempo para recuperarse con seis partidos por jugar.

Además criticó a algunos futbolistas argentinos que se expresaron deseosos de jugar en el seleccionado de ese país.

"Soy argentino y no me iba a jugar a otro lado. Si a los muchachos se les ofrece la oportunidad de jugar y ganarse un Mundial, y eso les parece lindo, defender un pedazo de tela en lugar de jugársela por el corazón, me parece una distancia grande", dijo el ex capitán de la selección Argentina.

Maradona hizo clara alusión a los casos de Rogelio Funes Mori (ex River), goleador del Monterrey, Leonardo Ramos (El Porvenir, General Lamadrid y Nueva Chicago) y Julio Furch (ex San Lorenzo, Arsenal y Olimpo) de Santos Laguna, quienes manifestaron sus ganas de jugar para México.

En el seleccionado mexicano jugaron seis argentinos a lo largo de la historia: Carlos Lara, Gabriel Caballero, Guillermo Franco, Matías Vuoso, Damián Alvarez y Christian Giménez.