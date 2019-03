Atropelló a un agente de Tránsito

Un intolerante conductor atropelló a un inspector de Tránsito que realizaba un control vehicular frente al Colegio de Jesús, ayer a la mañana. Tras arrastrarlo por espacio de seis metros se dio a la fuga, pero horas más tarde fue detenido en un domicilio del barrio Tres Cerritos.

El episodio se produjo en el centro de la ciudad, cuando el hombre estacionó su auto Fiat Palio, color negro, patente KNS 040, frente al colegio privado. Del vehículo descendió una nena acompañada por una hermana menor y ambas ingresaron al establecimiento. Según el inspector Cristian Daniel Gallo, el conductor estacionó en un lugar no habilitado y por eso se acercó para pedirle que circulara porque estaba entorpeciendo el tránsito.

"De mala manera me dijo que estaba esperando el regreso de su hija mayor, que había acompañado a la menor hasta el colegio. Le pedí que diera la vuelta, ya que no podía permanecer allí por estar impidiendo la salida de los otros vehículos, y fue entonces cuando me insultó con palabras de grueso calibre", contó Gallo a El Tribuno. Dijo que tras la agresión verbal el conductor se marchó.

"Con otro compañero corrimos hasta la Gemes y Mitre y allí lo interceptamos. Yo me puse delante del auto mientras mi compañero le pedía los papeles, y allí se determinó que no tenía el seguro al día", señaló el inspector. Contó que en el momento que se aprestaba a labrar el acta por el seguro y la agresión verbal, el sujeto hizo marcha atrás y como él se mantuvo en su posición se lo llevó por delante. "Me arrastró seis metros y sufrí golpes en la espalda, en piernas y manos". Gallo fue trasladado a una clínica privada, donde quedó internado. El agente identificó al agresor como Eduardo Ítalo Nóbili, con domicilio en Buenos Aires. Una fuente dijo que el hombre sería miembro de una fuerza de seguridad, pero esto no pudo ser confirmado. "Es lamentable que la gente reaccione de esta manera. El inspector estaba cumpliendo con su trabajo", expresó el director de Tránsito, Carlos Sauma.