Gabriel Heinze: "Tengo unas ganas tremendas"

Gabriel Heinze, técnico de Vélez Sarsfield, manifestó este sábado que la eliminación de su equipo en la Copa Argentina a manos de Real Pilar, equipo de la Primera D, no influyó en su continuidad y que ahora está “con unas ganas tremendas” de seguir dirigiendo al fortín.

Vélez perdió el jueves último por 1 a 0 ante Real Pilar, por los 32vos. de final de la Copa Argentina, en el estadio de Temperley, en un resultado histórico para el equipo del ascenso.

Aunque en la Superliga los dirigidos por Heinze están en zona de clasificación a la Copa Sudamericana (sextos en la tabla, con 33 puntos), la derrota ante Real Pilar resultó muy sorpresiva para un club que llegó a ser campeón del mundo.

“La eliminación (en la Copa Argentina) no influye en mi decisión de continuidad. Ahora tengo unas ganas tremendas. Creo mucho en el trabajo. La respuesta la vamos a tener con el tiempo”, expresó Heinze en una rueda de prensa que dio este sábado después del entrenamiento del equipo en la Villa Olímpica.

“Para buscar una victoria sé que tengo que jugar. El hincha está mal como lo estamos nosotros. Yo trato de hacer todo en la semana para jugar bien y ganar el partido. Todo lo que hago es futbolístico. Si hay algún problema no tengo conocimiento. Todo partido tiene un análisis. Repito, el único responsable soy yo”, reiteró el DT, que asumió la culpa de la derrota.

Heinze consideró que “es duro y doloroso perder. Pero es parte de este deporte. Lo que hay que hacer es levantarse y seguir”.

“Esta es una institución en la que los chicos tienen que seguir creciendo. Les dije que aprendan de estas cosas. Lo más importante es levantarse y que se aferren a la gente que los quieren”, añadió.

Sobre el encuentro ante Real Pilar, Heinze explicó que “no lo volví a ver porque me lo acuerdo todo. Cometimos un error en una salida que generó el gol de ellos. Pero haría el mismo planteo porque es la forma en la que siento el fútbol”.

“He aprendido que lo importante no es ganar o perder. Uno va a ser respetado por la forma en que se gana o se pierde”, insistió Heinze con su idea.

Vélez volverá a jugar el lunes, por la 22da. fecha de la Superliga Argentina, contra Argentinos Juniors como visitante.