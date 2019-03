San Antonio, obligado a sumar para respirar con mayor tranquilidad

¡Alerta máxima! En San Antonio la preocupación comenzó a tomar un papel preponderante, los resultados no están siendo los esperados y atraviesa por una incomoda situación porque ocupa el tercer lugar en la zona 3. La villa, obligada a ganar para calmar los nervios, visitará a Cachorros en el estadio de la Liga Salteña, desde las 17, en el partido que completará la séptima fecha de su grupo, en el Torneo Regional Amateur.

San Antonio está lejos de cumplir con las expectativas que generó cuando se armó el plantel y sobre todo teniendo en cuenta que Peñarol, único escolta de Central Norte, superó a Olimpia Oriental de Rosario de Lerma, el viernes pasado (1 a 0).

Esto significa que el mirasol desplazó a la villa de zona de clasificación directa.

El equipo de Martín Martos deberá al menos sumar un punto con el tricolor para compartir el segundo puesto con Peñarol, algo impensado por muchos.

San Antonio llega masticando bronca y con sed de revancha al choque con Cachorros porque la fecha pasada no logró superar al celeste rosarino de Maravilla Rodríguez, con el que igualaron 3 a 3.

La paciencia parece agotarse en el club azulgrana, la necesidad de un triunfo apremia para superar el mal momento.

El técnico de la villa confía que sus jugadores reaccionarán porque todo depende de ellos para cambiar la imagen y aplacar los nervios.

Por el lado de Cachorros, el equipo que conduce Oscar Mendía, prácticamente eliminado del torneo, se encuentra en el fondo de las posiciones y tiene como objetivo abrochar su segunda victoria.

El tricolor, muy golpeado por la pobre e inesperada campaña que viene realizando, intentará sacar a relucir ese amor propio que lo caracterizó ante un duro oponente.

Cachorros no logra salir a flote y el domingo pasado cayó en el estadio Pascual Soler con Mitre por 1 a 0.

Los equipos:

CACHORRO SAN ANTONIO

P. Ramos M. Maino

I. Luis P. Luna

A. Carabajal C. Bravo

I. Arredondo F. Girón

M. Delgado A. Rojas

W. Flores F. Aguierre

C. Churquina C. Avalos

F. Ambrogi C. Huerta

L. Cruz M. Navarro

M. Bernal M. Vicedo

F. Andrada L. Silveira

DT: O. Mendía DT: M. Martos

Estadio: Liga Salteña

Árbitro: Matías Alfaro

Hora de inicio: 17