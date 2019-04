La SIP destacó la libertad de prensa en Argentina, en una región castigada

El presidente Mauricio Macri afirmó ayer que "la Argentina tiene la más amplia libertad de prensa de su historia", luego de que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) destacara en su reunión de medio año -que se realizó en Colombia- que el país atraviesa un escenario más favorable para la profesión que el de muchos otros países de la región. Desde el organismo que representa a los medios de comunicación del continente, sin embargo, se pidió prestar atención a las demandas judiciales que intentan "disuadir a los periodistas" en el país y se recordó la importancia crucial de la "declaración de Salta".

"Hoy en la Argentina, la libertad es absoluta. Es tan grande que se volvió transparente. Pero conviene recordar que lo que vivimos es el resultado de haber abandonado para siempre los mecanismos encubiertos que usaron gobiernos anteriores para someter a la libertad", opinó Macri a través de su cuenta de Twitter.

El Presidente defendió la gestión del Gobierno nacional en la materia tras las declaraciones de Daniel Dessein, director del diario La Gaceta y representante argentino ante la SIP, quien dijo en el país hay "comparecencias constantes de funcionarios ante la prensa y la eliminación de las prácticas de hostigamiento que sufrieron periodistas y medios en etapas anteriores".

Con Venezuela, Nicaragua, Cuba y México como casos más resonantes, la reunión de medio año de la SIP expuso la situación "crítica" de la región en materia de la libertad de expresión. En contraste, uno de los países que mostró mayor tolerancia con respecto a sus pares fue Argentina, según el criterio que expuso Daniel Dessein.

"En el país rige una amplia libertad de expresión y de prensa, que se manifiesta en un sistema periódico de rendición de cuentas y niveles crecientes de transparencia", señaló el vocero argentino ante el cónclave realizado en Cartagena, Colombia, al que asistieron 250 editores del continente.

Según Dessein, el país afronta su tercer año consecutivo sin agresiones hacia el trabajo periodístico, aunque advirtió que ese escenario puede cambiar en las elecciones de octubre.

"Resabios de esas prácticas de hostigamiento aparecen en el terreno discursivo por parte de actores políticos que tienen chances de recuperar el poder este año. La libertad corre riesgo ante la reedición de esa política", expresó el vocero.

"Dijimos que nuestro propósito era representar un cambio profundo que ya existía en el corazón de los argentinos. Ese cambio se manifiesta en casi todas las esferas de la vida y el respeto por la libertad de expresión y de prensa son tal vez los más importantes para la democracia", consideró Macri en las redes sociales.

"Nunca antes -afirmó el Presidente- se gastó menos plata en pauta publicitaria que en este gobierno. Dicho de manera directa esto significa que no se usa la publicidad oficial como un mecanismo para domesticar medios o someter periodistas", opinó el Presidente.

También destacó que desde el gobierno "no intervenimos ni influimos en las decisiones editoriales, no presionamos ni cuestionamos la tarea de los medios ni de los profesionales de prensa, no descalificamos y no aceptamos que "juzguen' periodistas en la Plaza de Mayo, como sucedió hace apenas 9 años atrás", agregó Mauricio Macri.

"Demandas millonarias"

En las conclusiones de la reunión de medio año de la SIP que se dieron a conocer ayer en la página oficial del organismo, se destacó que "en materia legal y judicial existen trabas y restricciones al ejercicio periodístico como la imposición de contenido y propaganda electoral que se evidencia en Bolivia, República Dominicana y Uruguay, la falta de leyes de acceso a la información en Puerto Rico y Barbados, mientras que continúa el uso de normas penales y demandas millonarias que apuntan a disuadir a los periodistas en Panamá y Argentina".

En el documento también se señaló que "en Canadá, Argentina y Estados Unidos existe la tendencia de perseguir a periodistas para que revelen sus fuentes".

En las conclusiones se advirtió además, que existen "intentos de regular y sancionar la comunicación digital y el flujo de información en redes sociales, imponer el derecho al olvido en distintas circunstancias y normar el uso de datos personales, aspectos que podrían derivar en una tendencia hacia la censura en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Ecuador".

La SIP señaló que "se observan con atención las iniciativas regulatorias en contra de las "noticias falsas', que se discuten en Colombia y Costa Rica".

"Estos hechos evidencian la vigencia de los principios contenidos en la Declaración de Salta, aprobada por la Asamblea General de la SIP en Octubre de 2018, en referencia a la libertad de expresión y prensa en el ámbito digital". La Presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, asumió el compromiso de promover esta declaración mediante una campaña de difusión con el apoyo de los socios de la organización

Piden un refugio de información de calidad

La misión y el futuro de la prensa fueron eje de discusión para los periodistas colombianos Juan Gossaín y Juan Lozano, así como para el español Miguel Ors Vallejo en el panel “Verificación de datos y noticias falsas”, en la reunión de medio año de la SIP que concluyó ayer en Cartagena.

“La responsabilidad de los medios está en divulgar la verdad, pero además en vigilar para que no cuenten mentiras a la gente, pero lo que hacemos hoy es contribuir a la mentira, al caos, a la desinformación y a que la gente esté confundida”, manifestó en una “autocrítica” Juan Gossaín.

Gossaín, que fue director de RCN Radio, dijo que “no lo estamos haciendo bien en términos generales” porque con el auge de las redes sociales, donde proliferan tanto informaciones verdaderas como muchas mentiras, “cada uno inventa su propia fuente”. “Me suena muy mal eso de ‘fake news’, yo lo llamo sencillamente mentiras, en castellano”, afirmó.

Según Gossaín, el futuro de los medios de prensa debe abordarse no solo desde el punto de vista empresarial sino también del ético y el profesional.

Por su parte Lozano, director de Red+Noticias, aseguró que la oportunidad del periodismo hoy no está en las primicias “porque siempre nos van a ganar las redes sociales”, sino en ofrecer mejor información. “Nuestra tarea no es correr detrás de la foto del instante sino en darle el valor agregado, el análisis, facilitar la comprensión”, agregó.