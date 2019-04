“El Gobierno nacional más que pensar en la campaña que piense en la gente”

Miguel Isa, vicegobernador de la provincia, al llegar a la Legislatura provincial manifestó: “Esperamos con gran expectativa este mensaje del gobernador Urtubey, el último de su gestión. Queremos mantener la paz social, la institucionalidad, la transparencia. En eso estará enmarcado su discruso”.

Luego agregó: “Falta poco para las elecciones. Tenemos que acompañar al gobierno. Lo mejor que hicimos en los últimos tiempos fue crear la Ley de Promoción Industrial, para que vengan -empresas- a Salta a instalarse, cosa que podamos alentar las inversiones y el empleo. En minería venimos trabajando en 150 emprendimientos y alcanzamos casi pleno empleo en la Puna”.

Respecto de su posible candidatura, Isa fue contundente: “Yo no oculto nada. Yo apoyo a Urtubey presidente, y Miguel Isa gobernador. Se lo que hay que hacer. Conozco toda la provincia, he recorrido los 60 municipios y se de las posibilidades enormes de Salta para mejorar la economia regional. Hay que volver a impulsar la región el NOA, el Zicosur, para alcanzar una Salta de pleno empleo. Es lo que todos queremos”.

En cuanto a la situación de crisis que vive el país dijo: “Creo que este gobierno tiene fecha de finalización. Hoy no se consigue leche en los supermercados. Que se sensibilicen con la gente. Más que pensar en la campaña que piensen en la gente. No se dan soluciones y cada vez más hay un clima social más adverso”.