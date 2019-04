La Justicia rechazó el pedido de Florencia Kirchner para quedarse en Cuba

La defensa de Florencia Kirchner solicitó hoy que se le permita permanecer en Cuba hasta que reciba el alta médica y pueda viajar en avión pero, antes de evaluar esa posibilidad, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 intimó al abogado de la hija de la ex presidenta a presentar su historia clínica.

Fuentes judiciales sostuvieron que el TOF 5 decidió mantener vigente la fecha del 4 de abril para el regreso impuesto a Florencia Kirchner, pero abrió la posibilidad de revisar esa postura si la defensa de la imputada presenta entre hoy y el miércoles la información requerida para poder ser evaluada.

Por otra parte, el TOF 5, que debe juzgar a la ex presidenta en el caso conocido como Los Sauces, declinó la competencia de ese expediente en el TOF 2, que es el que interviene en la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial, cuyo juicio tiene fecha de inicio para el 21 de mayo.

El abogado de Florencia y de su madre, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, había presentado el escrito esta mañana apenas abierta la jornada judicial y luego la actual senadora lo difundió en su cuenta de Facebook.

Ante el Tribunal se pidió que "se autorice a Florencia Kirchner a permanecer en Cuba hasta tanto reciba su alta médica por parte de las autoridades que la atienden y sea autorizada a regresar a la Argentina sin riesgo para su salud".

Para la defensa "deviene irrefutable que no existe ninguna diligencia procesal en las presentes actuaciones o en la causa Hotesur que pudiese requerir para su desarrollo de la presencia física de Florencia Kirchner".

En caso de que se le conceda el pedido, se ofreció que Florencia responda por videoconferencia a cualquier citación o audiencia que se fije antes de su vuelta al país.

Beraldi sostuvo que el Tribunal podrá pedir "a través de la embajada argentina en Cuba" el informe completo "sobre la situación de salud" de la hija de la ex presidenta al Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas dependiente del Ministerio de Salud de la República de Cuba.

"No existe ninguna razón procesal que justifique que Florencia Kirchner, deba retornar a nuestro país de manera inmediata, mucho menos aún si para ello debe interrumpir un tratamiento médico, que le resulta absolutamente necesario", se argumentó.

Florencia Kirchner viajó a Cuba con permiso judicial y luego se pidió una prórroga por encontrarse bajo tratamiento médico por un linfedema.

El Tribunal concedió un permiso hasta el 4 de abril, algo que ahora su defensa pidió revisar.

En la causa Los Sauces, serán juzgados la ex presidenta, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y otros procesados por supuestos delitos cometidos con alquileres de propiedades de la familia presidencial a beneficiarios de la obra pública.

Algo similar se investigó en la causa llamada Hotesur, con propiedades hoteleras, y por ello ahora la fiscalía pidió que ambas investigaciones lleguen juntas a un único juicio oral.