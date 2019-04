El Consejo Federal definió los cruces y clasificó a San Antonio

La espera generó mucha ansiedad entre los hinchas de Peñarol y San Antonio, ya que el mismo Consejo Federal no tenía decidido ayer hasta antes de las 20 que equipo había clasificado como mejor tercero a los play offs.

Finalmente tras diagramar los cruces, desde Buenos Aires anunciaron que San Antonio fue el clasificado como mejor tercero en la zona 3, dejando afuera a Peñarol dando los detalles en un comunicado (ver vinculado).

De esta manera, San Antonio afrontará la siguiente instancia del certamen enfrentando a Amalia de Tucumán. El primer partido en Salta y la revancha en el Jardín de la República.

Los play offs arrancarán este fin de semana con los partidos de ida y también dieron a conocer los cruces.

Entre los otros cruces, Central Norte ya tiene rival en los play offs, se trata de Atlético Cuyaya de Jujuy que finalizó tercero en la zona 1 con 19 unidades.

El primer partido de ida se disputará en Jujuy este domingo y la revancha será en Salta, aunque la dirigencia del cuervo no definió aún donde hará de local, podría ser el Dr. Luis Güemes o el Martearena.

El otro equipo capitalino que ya conoce su rival es Atlético Mitre que se volverá a ver las caras con Concepción FC tras aquella recordada final por el ascenso al Federal A en el año 2015. La ida se jugará en el Pascual Soler y la revancha en el sur tucumano.

Los equipos norteños como Deportivo Tabacal e Independiente de Hipólito Yrigoyen se enfrentarán con La Viña de Jujuy y Talleres de Perico, respectivamente.

Deportivo El Galpón buscará seguir haciendo historia y ya sabe que en la siguiente instancia tendrá que visitar a Sportivo Guzmán de Tucumán en la ida y definirá como local.

Por último, Barrio Obrero de Joaquín V. González también chocará con un rival tucumano y será frente a Ñuñorco de Morteros.

La forma de disputa para los play offs tendrá la misma modalidad que los campeonatos anteriores, resultado global y en caso de empate en el global la serie se definirá mediante penales.

Los cruces

Central Norte vs. Cuaya (L)

Tabacal vs. La Viña (L)

Talleres vs. Independ. (L)

Monterrico vs. S. Pedro (L)

Concepción FC vs. Mitre (L)

Amalia vs. San Antonio (L)

El Galpón vs. Sp. Guzmán (L)

Ñuñorco vs. Bº Obrero (L)

(L) Serán locales en el partido de ida que se disputarán desde el 7 de abril. Las revanchas serán el 14/04

