Florencia Kirchner pidió a la Justicia extender su permiso hasta que sea dada de alta 

Florencia Kirchner solicitó autorización a la Justicia para permanecer en Cuba hasta que finalice el tratamiento médico al que está siendo sometida. De esta manera, pidió formalmente que se le revoque la resolución que le permite quedarse en la isla caribeña sólo hasta el 4 de abril.

La semana pasada, el abogado Carlos Beraldi había pedido dejar sin efecto la decisión judicial y autorizar a la hija del matrimonio Kirchner a continuar su tratamiento "hasta tanto reciba su alta médica por parte de las autoridades que la atienden y sea autorizada a regresar a la Argentina sin riesgo para su salud".

La ex presidenta Cristina Fernández lo informó en su cuenta de Twitter y argumentó que "la recomendación médica de no viajar se encuentra debidamente certificado en el resumen de su Historia Clínica que expidió el CIMEQ y fue ratificado por el Cuerpo Médico Forense, a solicitud de este mismo Tribunal".

Allí, el cuerpo médico había detallado que la cineasta padece de "un trastorno de estrés postraumático" que acarreaba "síndrome purpúrico en estudio" y "linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada", entre otros síntomas y patologías.

“No hay ningún acto procesal que requiera la presencia física de Florencia de manera inmediata”

"Además, no existe ningún acto procesal que requiera la presencia física de Florencia de manera inmediata, mucho menos si para ello debe interrumpir un tratamiento o someterse a un viaje que los médicos le piden expresamente que no realice", precisó.

La senadora por Unidad Ciudadana volvió a atribuir el proceso judicial a una "persecución" y comparó el caso con la actitud del fiscal federal Carlos Stornelli ante la Justicia en el marco de la causa en la que el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla lo investiga por presunto espionaje ilegal y extorsión.

"A diferencia del fiscal Stornelli, en estos años de persecución Florencia cumplió con todos los requerimientos judiciales que le fueron impuestos y, de ninguna manera, su tratamiento puede ser tomado como una obstrucción a dichos procesos judiciales", afirmó.

Los jueces a cargo del juicio oral en la causa Los Sauces, donde Florencia Kichner está acusada junto a su madre y su hermano Máximo, le habían otorgado 15 días de prórroga para permanecer en Cuba. Además, dispusieron que en no más de 7 días se remitan al Tribunal la historia clínica y los estudios que se realiza en ese país.