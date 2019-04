Tremendo golpe recibió Messi de un defensor de Manchester United

Lionel Messi vivió unos primeros 30 minutos intensos en el Old Trafford, en el partido por los cuartos de final de la Champions League entre su equipo, Barcelona, y Manchester United. Fue el que asistió al uruguayo Luis Suárez en el 1-0 que fue convalidado a través del uso del VAR, perdió una pelota en un tiro libre a favor que terminó en un contragolpe peligroso que desperdiciaron los ingleses y recibió un golpe brutal por el que debió ser atendido dentro y fuera del campo de juego.

Kan gördük . Şu an Messi nin insan olduğuna ikna oldum. Oh be. pic.twitter.com/bnbvzoj8Br — Junior. (@topcucocuklari) 10 de abril de 2019

Chris Smalling saltó a su lado y el golpe dejó a Leo tirado en el piso, con síntomas claros de la agresión del defensor. Unos cortes, hielo en el tabique y la sensación de un dolor intenso.

Pese a que se temió que Messi no podía seguir en el cotejo, el crack rosarino regresó minutos después a la cancha y volvió a dar muestras de su talento. El golpe no fue más que un susto, aunque hubo molestias de parte del equipo español al ver que Smalling no fue amonestado.

