“Sueño con llegar a ser un referente del automovilismo argentino”

Tres fechas en el TC Pista y dos en la Clase 3 del Turismo Nacional fueron suficientes para que Esteban Cístola muestra sus ganas de hacer historia, y que no es un piloto más. En la categoría telonera del TC es el líder, luego de haber finalizado segundo, cuarto y tercero en las tres carreras que ya se han disputado.

El piloto merodea el primer puesto, no se desespera aún por estar tan cerca y no haberlo conseguido, pero sabe que ganar al menos una carrera es condición necesaria para se campeón. En el Turismo Nacional tampoco desentona, más allá de no haber conseguido el resultado esperado en la segunda fecha.

En charla con El Tribuno, Cístola hizo un análisis de los primeros pasos que dio en la temporada, su crecimiento, la poca relación con Emanuel Moriatis (su compañero de equipo en el Martos MED en el Turismo Nacional) y sus sueños de llegar al Turismo Carretera. Sus desafíos inmediatos serán la cuarta fecha del TC Pista el próximo fin de semana en San Luis y la tercera fecha del Turismo Nacional, el 21 del corriente, en El Villicum de San Juan.

¿Te imaginabas tener este buen arranque de temporada?

No, la verdad que no. En mi año debut ya era muy difícil pensar en estar entre los 10 mejores y era mucho más difícil estar peleando entre los tres primeros. Ahora estamos trabajando más que nunca para tratar de retener la punta del campeonato en el TC Pista. En el Turismo Nacional trabajamos para tener un mejor resultado que el de la segunda fecha, porque no funcionamos para nada bien. Este es un trabajo de todo el equipo, que nos lleva a mejorar el rendimiento del auto y tratar de estar entre los 10 primeros puestos.

¿Reconocés aspectos puntuales en lo que debés hacer hincapié?

De mi parte no me estoy guardando nada, estoy dando todo lo que tengo. Lo poquito que nos puede estar faltando lo podemos llegar a tener en el auto. Hablando del TC Pista, es un auto muy bueno que no está al cien por ciento de su rendimiento, pero vamos a tener que seguir trabajando para sacarle el máximo potencial. En el Turismo Nacional ni hablar, estamos trabajando mucho con todo el equipo para mejorar o por lo menos estar entre los 10. En la última fecha estuvimos del puesto 20 para atrás. No estaba contento, tampoco los chicos del equipo, no es un resultado que queremos ni necesitamos, debemos sumar buenos puntos para el campeonato.

¿Con qué expectativas te presentás en el Rosendo Hernández de San Luis?

Con las expectativas de tratar de aguantar la punta del campeonato y seguir sumando buenos puntos. Es un circuito que a mí me gusta, ya lo conozco, si el auto funciona bien, como lo viene haciendo en estas tres primeras fechas, creo que podemos llegar a funcionar muy bien. Tenemos grandes expectativas de estar bien adelante y retener la punta del campeonato.

¿Estás conforme con el trabajo que viene realizando el equipo?

Estoy muy conforme con todo el trabajo que se viene haciendo por parte del equipo en el TC Pista. El auto viene muy firme desde la primera fecha, en mi debut hice podio, lo que quiere decir que el auto funcionó muy bien, yo funcioné muy bien. Todas las partes están funcionando correctamente, por eso hemos logrado muy buenos resultados.

¿Estando tan cerca del triunfo, no te desespera no haber conseguido el primer puesto?

No me desespero, pero tengo la necesidad de ganar para poder pelear por el campeonato. Creo que si el auto sigue funcionado de esta manera, el triunfo va a llegar en cualquier momento, muchas veces llega cuando menos lo esperamos. Vamos a seguir trabajando y poniendo todo de mi parte para tratar de llegar a ganar y tener todas la condiciones para pelear el campeonato.

¿Te sorprendió algo del TC Pista y el Turismo Nacional en lo que llevás corriendo?

Del TC Pista me sorprendió el funcionamiento del auto. Cuando fuimos a probar a Olavarría me sorprendió lo bien que andaba; ya en carrera, fuimos con el objetivo de estar entre los diez de adelante en la carrera y terminamos segundo en la fecha. El auto (Ford) tuvo mucha firmeza a lo largo de las tres fechas. En la última desde la primera tanda el auto estuvo entre los cinco. Yo solo me subía tranquilo, manejaba nada más y salían los tiempos como si nada.

¿Hay algún aspecto en el que sentiste que creciste como piloto?

Yo creo que fecha a fecha sigo creciendo, mejorando y aprendiendo, porque todas las fechas son distintas. Corro con la cabeza más fría, más pensante, si tengo que atacar atacó, si no me defiendo. En ese aspecto mejoré mucho. Desde la mitad del año pasado hasta ahora creo que pegué un salto bastante grande.

¿Cuánto aumentan tus sueños de correr en el TC al compartir escenario con pilotos como Agustín Canapino o Matías Rossi?

Rozarme con pilotos de renombre o referentes del automovilismo argentino me impulsa más a querer cumplir más rápido mi sueño, que es correr en el Turismo Carretera.

¿Qué análisis pudiste hacer de los dos campeonatos que corrés?

Las dos categorías están muy parejas, son muy difíciles, son campeonatos top del automovilismo argentino. El TC Pista es la segunda categoría de la ACTC (Asociación de Corredores de Turismo Pista) y el Turismo Nacional Clase 3 es la máxima en cuanto a espectáculo. Las veo muy bien a las dos categorías, bastante parejas, muy competitivas, con muy buenos pilotos y eso hace que el nivel sea alto. Para seguir aprendiendo y creciendo me sirve correr contra grandes pilotos.

¿En algún momento de tus debuts en los dos campeonatos te temblaron las piernas por el momento que estabas viviendo?

No, la verdad que temblarme las piernas no, pero sí disfruto cada vez que puedo dar el salto en alguna categoría, o correr con buenos pilotos. Pensando todo en frío, todos pasamos por lo mismo, los que están en el Turismo Carretera pasaron por el TC Pista y los que están en el Turismo Nacional empezaron de abajo, como yo. Las condiciones las tenemos, lo que me puede llegar a faltar es un poquito de experiencia, pero fecha a fecha la vamos adquiriendo. Sueño con llegar a ser un referente del automovilismo argentino.

¿Que consejos te da Emanuel Moriatis para llegar a convertirte en un referente del automovilismo argentino?

La verdad que no tenemos mucho diálogo. Somos compañeros de equipo pero a la vez también somos rivales. No tenemos mucho trato, solamente nos saludamos cuando nos vemos y de ahí en más cada uno hace la suya. Si tengo que trabajar con él no tengo problema y él conmigo tampoco.

¿No te parece extraño que suceda eso siendo compañeros de equipo?

Es parte del profesionalismo del automovilismo de hoy. Desde el punto de vista competitivo, cuando me subo al auto quiero ganar o ser el mejor y me parece que eso implica tener poca relación con otros pilotos. Cada uno está haciendo su trabajo, por eso no tenemos mucho dialogo o mucho trato.

Con la agenda tan apretada que tenés por las carreras ¿tenés tiempo para no pensar en el automovilismo?

La verdad que no. Si no estoy corriendo durante el fin de semana, en la semana estoy entrenando para correr. Es algo que me apasiona de toda la vida. Desde muy chico todos los días de mi vida estuve pensando en un auto. Para mi es muy bueno estar pensando todos los días cómo mejorar, qué puedo hacer para seguir creciendo. Día a día me lo planteo. Me levanto todas las mañanas pensando en el automovilismo en general.

¿Cuánto pensas en la gente que te ayudó a llegar a este momento?

Siempre pienso en ellos, en toda la gente que me ayudó y me sigue ayudando. Hoy estoy corriendo para ellos, para los que me dieron una mano. Creo que hoy más que nunca no le puedo fallar a nadie, porque están apostando en mí. Cada vez que entreno o me subo a un auto de carrera lo hago pensando en dar lo mejor y no guardarme nada para satisfacer a cada uno de los que me están apoyando.