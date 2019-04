Moyano y la CTA convocaron a un paro nacional para el 30 de abril

Hugo Moyano, que encabeza el Frente Sindical, y los líderes de las dos CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli, anunciaron este jueves un paro general para el martes 30 de abril. Es en demanda de modificaciones a la política económica y un aumento salarial, entre otros reclamos.

Los dirigentes gremiales exigen “un aumento general de salarios del 40%, con cláusula gatillo, la condonación de la deuda de servicios públicos desde diciembre de 2017, una mejora de emergencia a jubilados y pensionados, el incremento del mínimo no imponible a 80 mil pesos, su futura eliminación y la efectivización de los contratados”.

Los referentes sindicales habían cuestionado la decisión de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte de realizar un paro de actividades el 1 de mayo, que es feriado. “Es poco serio”, dijo Moyano.

Si la CGT y Moyano unifican su reclamo y avanzan hacia una huelga, sería la quinta desde que Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada.

El documento, firmado por Micheli, José Rigane y Dora Martínez -de la CTAA- convocó a “la unidad” para derrotar “las políticas de ajuste y modificar la actual realidad”.

A la medida de fuerza se sumarán los gremios moyanistas, de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) del bancario Sergio Palazzo, del Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) de ese dirigente, el mecánico Ricardo Pignanelli, el camionero Pablo Moyano y la Multisectorial 21F, concluyeron.

“La Argentina de hoy es inviable para un número grueso de compatriotas. Padecemos una inflación galopante y descontrolada, una caída del salario real de los trabajadores, pérdidas de derechos constantes”, destacó Palazzo durante el anuncio del paro.

Además, Héctor Daer y Carlos Acuña, los dos jefes, no creen conveniente activar una huelga a menos de una semana de haber destrabado el reintegro de $13.000 millones para las.obras sociales sindicales.

La decisión de Moyano, las CTA y los transportistas presiona a la cúpula de la CGT, que debatirá internamente la semana próxima la viabilidad de coincidir todos en un mismo reclamo.

Críticas al paro del la CATT

Moyano, salió al cruce y le dijo de todo a la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que estipuló un paro nacional para el próximo 1º de mayo (Día del Trabajador)

Sostuvo que "no es serio" el planteo formulado por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que esta semana anunció que parará el 1 de mayo próximo para reclamar cambios en el impuesto a las Ganancias.

Hugo Moyano, secretario general de Camioneros

Por su parte, el secretario de la Unión Tranviaria Automotor, Roberto Fernández, redobló la apuesta al sostener que el transporte público de pasajeros hará paro todos los días feriados hasta que no se modifique el impuesto. Moyano afirmó que "por lo menos no es serio" anunciar esas medidas de fuerza "días feriados, cuando no trabaja nadie".

Roberto Fernández de la UTA

"Yo no entiendo esa forma en la que lo quieren plantear. Son días en los que trabaja sólo el 5 por ciento de la población", analizó el líder de Camioneros a El Destape radio. Por otra parte, criticó la actitud de los dirigentes de la Confederación General del Trabajo ( CGT) en su relación con el Gobierno.