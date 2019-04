Aprobaron un nuevo y revolucionario tratamiento contra la osteoporosis que promete "regenerar" los huesos

Un nuevo medicamento podría cambiar para siempre el tratamiento de la Osteoporosis, una enfermedad que afecta los huesos de millones de personas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el uso del medicamento Evenity (romozumag-aqqg) para tratar la Osteoporosis en mujeres postmenopaúsicas que presentan un alto riesgo de fractura ósea o aquellas que han sido intolerantes a otras terapias.

Según detalla el The New York Times, el medicamento -que se inyecta mensualmente- presenta un anticuerpo que bloquea los efectos de la proteina sclerostin, facilitando la "restauración" de los huesos, de acuerdo a los resultados de ensayos clínicos. Esto, marca un contraste con los actuales tratamientos, que si bien detienen la pérdida ósea, no lo regeneran.

Algunos riesgos

Aunque la seguridad y eficacia del medicamento ha sido probada en 11 mil personas, existe un riesgo. Tal como advierte la FDA en su sitio web, eventualmente puede incrementar el riesgo de ataques al corazón, muerte súbita y accidentes cerebrovasculares, por lo que se requiere una rigurosa selección de los pacientes para esta terapia, lo que incluye evitar a aquellos pacientes que han presentado problemas cardíacos en el último año.

En cuanto a los eventuales efectos secundarios, entre los más comunes se citan dolores de articulaciones y de cabeza.

"Es un medicamento extraordinariamente importante (...) Es un verdadero fármaco para la formación de huesos que aprovecha la biología subyacente de los huesos", señala el doctor Richard Bockman, jefe del área de endocrinología del Hospital para Cirugías Especiales de Nueva York.

Aunque es inminente, todavía no se sabe la fecha del inicio de su comercialización. Tampoco el valor que tendrá.