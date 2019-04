Central Norte va esta noche por el toque de gracia ante Cuyaya

Central Norte lo tiene en la mira. Ya lo hirió y está a punto de voltearlo por completo, solo debe darle el toque final para dejarlo fuera de competencia. Con la misión de liquidar la serie, el cuervo intentará cobrarse a su primera víctima en lo play-offs, cuando reciba a Cuyaya de Jujuy, en el Gigante del Norte, a las 22, en uno de los play off del Regional Federal Amateur.

El equipo de Ezequiel Medrán, con una firme labor, goleó a los jujeños por 3 a 0 el domingo pasado en el estadio Plinio Zabala (en Perico), y con esa ventaja buscará su pase a la siguiente llave.

La única baja que tendrá el técnico azabache para la revancha es la de Lucas Quiroz, quien llegó a la quinta amarilla. El DT de Central decidió que su lugar será ocupado por Benjamín Jurado, un juvenil formado en el club.

El cuervo quedó con un pie adentro de la siguiente fase, pero es consciente que no puede relajarse ni confiarse. “Nos preparamos como en todos los partidos, sabemos que estos noventa minutos son importantes porque tenemos que terminar de cerrar la serie”, expresó el volante Marcos Valsagna en la antesala del partido.

La idea para afrontar y definir la llave está muy clara: “Tenemos que salir con agresividad buscando el resultado”, advirtió y agregó: “será muy parecido al primer partido, pero nosotros tenemos que tratar de imponer nuestro ritmo y sacar la diferencia. Dependerá exclusivamente de lo que hagamos”.

Valsagna, uno de los principales engranajes del medio campo azabache, espera con ansias que se le abra el arco y poder convertir con Cuyaya: “En los últimos partidos pegó en el palo y no quiso entrar pero lo importante es que el equipo gane, después quien haga los goles no importa, obviamente que si viene mucho mejor”, dijo entre risas el mediocampista.

Por último, Marcos Valsagna consideró: “No miramos la otra llave, sería sacarle de seriedad al partido, después si todo sale bien pensaremos en el próximo rival. Tenemos que estar focalizados en Cuyaya”, concluyó.



Los equipos:

C. NORTE CUYAYA

M. Pegini Miranda

L. Beterette F. Torres

F. Rodríguez P. Arancibia

P. Krupoviesa M. Videla

E. Buruchaga I. De los Ríos

M. Valsagna A. Alancay

O. Young S. Pisculiche

M. Iglesias Montoya

B. Jurado C. Ruiz

F. Reyes G. Acuña

D. Núñez J. Arraya

DT: E. Medrán DT: C. de los Ríos

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Miguel Flores

Hora de inicio: 22