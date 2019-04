Rubén González pidió aplazar la asamblea de la Liga Salteña

El sillón de la Liga, la presidencia de la casa madre del fútbol salteño es lo que siempre sedujo a Rubén González. El expresidente de Juventud Antoniana volvió a escena y está a la espera de ir a un contienda electoral con Sergio Chibán, en el llamado a la asamblea para la renovación de autoridades. Pero Rubén González, junto al doctor Martín Ruiz, estuvieron en la sede de la Liga la semana pasada pidiendo la suspensión de la asamblea que ya está fijada para el 26 de abril. En una visita a El Tribuno, Martín Ruiz, junto a Rubén González, explicaron los motivos para aplazar dicha convocatoria, con los fundamentos de que aun no se constituyó la junta electoral.

“Para que no sucedan todo tipo de suspicacias la reglamentación vigente en Personas Jurídicas, básicamente el decreto 114/18, dice así como una orden que los clubes antes de hacer un acto eleccionario de una asamblea, 15 días hábiles antes debe presentar el acta de la junta de un comité ejecutivo y donde se decide la fecha. También decide quienes integran la junta electoral y agrega que esta reglamentación, aunque el estatuto no lo prevea, porque sino te haces un estatuto cómodo, sin junta, sin nada y vas a ser presidente eternamente”, manifestó Martín Ruiz.

El abogado de González luego prosiguió de esta forma: “Nosotros arrancamos con esa dificultad en un proceso eleccionario bastante oscuro porque tenés prácticamente limitado tu derecho electoral y para participar lo que debería ser un proceso electoral que le de igual de oportunidad a todos. Ante esa dificultad consultamos todos y mas o menos nos dicen que ya están hechos los avales. Son 17 clubes que votan y son 4 avales, Hay clubes que decían nosotros ya firmamos el aval, pero queremos saber si un club puede dar 2 avales y dejar que participen como candidatos y después se votará a quienes quieran pero que se la oportunidad”.

Con respecto a la visita a la Liga, puntualizaron que “nosotros nos constituimos el miércoles en la sede de la Liga con un escribano a ver si quienes son los miembros de la junta electoral y se constató que no hay junta electoral y se adujo que el estatuto tiene otro mecanismo. Esto desde ya tiene un vicio que no puede ser subsanado de ninguna manera porque la reglamentación dice que aunque el estatuto no le prevea tiene que haber junta electoral. Si habría un junta electoral nos podría evacuar todo tipo de dudas que consideramos fundamental para que el pueda (Rubén González) tener la oportunidad de participar en el acto eleccionario”.

Con respecto a los plazos legales a seguir comentaron: “Entonces los más atinado seria que Persona Jurídica suspenda la asamblea. Ya hicimos este pedido. Lo pedimos al presidente de la Liga, que haga una nueva convocatoria y que suspendan a este llamado a asamblea. Que se fijen reglas claras y que cuando todos los clubes sepan que va a haber una elección, a partir de eso se involucren y entre todos decidan a que candidato van a apoyar. Sería los más transparente que debería suceder porque nos puede ser que la contienda así se resuelva de antemano en un acuerdo se asado y se burlen de cualquier candidato”.

“Situación de duelo”

Por su parte Rubén González comentó: “Me gustaría debatir la propuesta que tengo con Sergio (Chibán) en público y con la presencia de los presidentes de los 17 clubes”.

El exdirectivo de Juventud se sintió golpeado. “por la situación de duelo que atraviesa el fútbol de Salta. Por eso considero primero que se me permita tener la oportunidad de conocer la inquietud de los clubes. Quiero escuchar las necesidades. Qué quiere Atlas. Qué quiere Unión. Que quiere San Francisco”.

También comentó: “Hay que hacer una transformación del fútbol Salta. La gestión para lograr una plaza en la divisiones inferiores para competir con el fútbol de la AFA, porque si no no vamos a poder salir nunca del estancamiento donde nos encontramos”.