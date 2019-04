Juventus define su pase a semi

La experiencia de la Juventus y la garantía goleadora de Cristiano Ronaldo contra la juventud y la osadía de los jóvenes talentosos del Ajax de Ámsterdam, entre ellos Nicolás Tagliafico. El 1 a 1 del partido de ida deparó un gran espectáculo y la eliminatoria que quedó abierta se definirá hoy, a partir de las 16 (Argentina), en Turín.

Menos de una semana después del primer choque en Holanda, el recuerdo del formidable partido del Ajax permanece fresco. Ese grupo de jóvenes con hambre de gloria, sin complejos y sin miedo a nada quiere ahora seguir haciendo historia.

El Ajax ya había dado esa impresión en la ronda precedente al humillar 4-1 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Los De Ligt, De Jong -en duda-, Tadic y los demás dieron la vuelta a la eliminatoria ante el vigente triple campeón de la Champions después de la derrota 2 a 1 en la ida.

Pero la Juventus sueña con un triunfo en Liga de Campeones que se les escapa desde 1996, al ganar la final ante el Ajax.

Después del partido de ida, el periódico deportivo italiano Corriere dello Sport resumió con un ingenioso titular: “1-1 a favor de la Juve”.

En efecto, la Juve parte como favorita, porque cuenta con Cristiano Ronaldo, porque su plantel es más amplio y más experimentado, y porque el Ajax no alcanza las semis de Champions desde 1997.

Pero la Vecchia Signora no ofreció su mejor versión en Holanda y no dispone de margen de error. No obstante, el campeón italiano cuenta con CR7. El delantero de los 125 goles en Liga de Campeones, 24 de ellos en 21 duelos de cuartos de final, tiene otro recuerdo fresco, el de su excelso triplete ante el Atlético de Madrid en el partido de vuelta de octavos (2-0; 3-0).

Aquella noche la Juventus mostró ser un serio aspirante al título.

Los equipos:

Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Álex Sandro; Bentancur o Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano. DT: Massimiliano Allegri.

Ajax Amsterdam: Onana; Veltman, Blind, De Ligt, Mazraoui; De Jong, Schöne; Neres, Van de Beek, Ziyech; Tadic. DT: Eric Ten Hag.



Árbitro: Clement Turpin (Francia)

Estadio: Juventus Stadium (Turín

Hora: 16 (Argentina)